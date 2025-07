Mar Méndez, la joven prodigio que estudia 7 carreras y sueña con llegar al espacio

A sus 21 años, Mar Méndez no es una joven común y corriente. Con una pasión insaciable por el conocimiento, la joven actualmente estudia siete carreras universitarias al mismo tiempo, todo mientras persigue su sueño: convertirse en astronauta.

La joven prodigio acude a algunas de las instituciones educativas de México como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (Tec de Monterrey), la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), entre otras.

La mayoría de las licenciaturas que la oriunda de Puebla estudia están enfocadas en física e ingeniería, sin embargo, también tiene otra gran pasión: la repostería.

Quiero ser astrofísica y repostera, estoy estudiando para hacer pasteles. Tal vez no es lo que esperaban, que yo quisiera ser astrofísica y repostera, pero es lo que a mí me gusta y yo siempre les digo en mis videos que hagan lo que les haga felices -dice en una de sus publicaciones de Tiktok donde comparte su día a día y cómo organiza su tiempo

Su historia ha generado tanto admiración como escepticismo en redes sociales, por ello presentó documentos que, según ella, respaldan su inscripción en distintas licenciaturas como Física, Derecho, Ingeniería Aeroespacial, Nanotecnología, Psicología y Aviación. También asegura haber concluido una formación como sobrecargo y ahora apunta a convertirse en piloto.

¿Qué carreras estudia Mar Méndez?

De acuerdo con sus credenciales, Mar Méndez estudia:



Derecho en la BUAP, donde mantiene un promedio de 9.6.

Ingeniería Aeroespacial en la UNAM, con promedio de 9.5

Ingeniería en Nanotecnología en el ITESM, con 96.5

Física en la Universidad en Línea, con 9.7 de promedio

Psicología-UNRC, con calificaciones de entre 9 y 10

¿Cómo hace Mar Méndez para estudiar 7 carreras?

Desde tempranas horas, Mar Méndez comienza su jornada académica asistiendo a clases en la UNAM. Más tarde, se traslada al Tec de Monterrey y, al finalizar, regresa nuevamente a Ciudad Universitaria.

Aprovecho los trayectos para estudiar mis clases de Psicología porque a mí me relaja. En lugar de escuchar música, a mí me gusta escucharlas como si fuera un podcast -dijo la joven a Telediario.

Su camino profesional inició con la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la UNAM, pero su pasión por la ciencia la motivó a ampliar su formación con una licenciatura en Astrofísica, lo que le ha permitido profundizar en el campo de la investigación científica.

“A mí me gusta el espacio, entonces todas la estoy enfocando al espacio. Me interesa el Derecho Aeroespacial y de ahí me metí a la parte de aviación para familiarizarme un poco porque mi más grande sueño es ser astronauta y todo parte del espacio”, agregó.

Además, también estudia los fines de semana.

Mar Méndez es un ejemplo para jóvenes de todo el país, demostrando que con esfuerzo, dedicación y un sueño claro, es posible romper barreras y alcanzar objetivos extraordinarios.

