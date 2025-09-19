Hora exacta en la que sonará la Alerta Sísmica por el Simulacro Nacional de hoy 19 de septiembre

Este 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2025 con una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además por huracán en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur; por incendio urbano en Durango, Guanajuato y Tamaulipas; y por tsunami en Baja California.

¿A qué hora sonará la Alerta Sísmica por el Simulacro Nacional?

De acuerdo con Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la alerta sísmica sonará en punto de las 12:00 horas de este viernes.

Además, el Sistema de Alertamiento Masivo llegará a los celulares de 80 millones de personas.

La señal de alertamiento se trnasmitirá a través de 14 mil 491 altoparlantes de 100 estaciones de radio comercial y en 11 televisoras de TV comercial.

¿Qué hacer durante el Simulacro Nacional?

Durante el simulcaro se recomienda a la polación mantener el orden y la calma. Además, es importante interrumpir las actividades al identificar la alarma, utilizar campanas, sirenas o silbatos para alertar a los presenter.

También se debe evitar permanecer cerca de objetos o equipos que puedan representar un riesgo y al salir a las zonas seguras o puntos de reunión no se debe correr, empujar o gritar.

Los sismos del 19 de septiembre

El 19 de septiembre vive en la meoria colectiva de los mexicanos pues revive los devastadores sismos que se han registrado y que han provocado catástrofes.

El de 1985 fue el primero, pues un terremoto de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán afectó gravemente a la Ciudad de México provocando 6 mil muertes y miles de edificios destruídos. Un día después, otro temblor de 7.6 agravó los daños estrcuturales que había dejado el primero.

En 2017, 32 años después del de 1985 un terremoto de magnitud 7.1 sacudió a la capital del país, Puebla y Morelos dejando un saldo de 369 muertos y cientos de edificios colapsados.

Para 2022 ocurrió otro terremoto de magnitud 7.7 con epicentro frente a la costa de Coalcomán, Michoacán.

Dicha situación ha generado muchas preguntas y rumores sobre las coincidencias; sin embargo, los expertos consideran que no hay conexión entre los simos y las fechas.

