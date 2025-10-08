¿Qué pasa con la gasolina en Cancún? Reportan largas filas y desabasto

Desde las primeras horas del martes 7 de octubre se han reportado varios problemas por desabasto de gasolina en Cancún , Quintana Roo. Se registraron largas filas y e incluso en algunos lugares se tuvo que suspender el servicio.

Algunas gasolineras literalmente tuvieron que acordonar los accesos para evitar que los automovilistas ingresaran, mientras que otras despachaban lo poco que tenían a largas filas de conductores.

Problemas de gasolina en Cancún

Uno de los puntos más afectados fue el municipio de Benito Juárez, en donde se registraron problemas de suministro en la avenida Kabah, en el cruce con Niños Héroes y 20 de noviembre.

Las marcas de gasolineras donde se registraron problemas fueron Pemex y La Gas, ocasionando que los conductores tuvieran que trasladarse a otros puntos de Quintana Roo para conseguir el combustible.

¿Por qué no había gasolina en Cancún?

Hasta el momento no se ha informado la causa oficial que provocó el desabasto de gasolina en diferentes puntos de Cancún, sin embargo, medios locales señalan que pudo tratarse de un problema con el sistema de conexión interna, provocado por las fuertes lluvias.

Así, las tormentas habrían impactado directamente en el sistema que transporta la gasolina a sus puntos de distribución, provocando la falta de la misma o su poca cantidad.

Siguen los problemas de gasolina en varios estados de México

Desde hace meses comenzaron a surgir reportes por desabasto de gasolina en diferentes puntos del país, desde Cancún, Quintana Roo, hasta otras entidades como Chiapas, Guerrero e incluso Nuevo León.

Algunos de los estados afectados atribuyeron la situación al “paro de pipas”, ya que los conductores se habían negado a transportar la gasolina por falta de pago, aunque, hasta ahora, todas las situaciones de desabasto se han podido solucionar en cuestión de días, evitando consecuencias mayores.