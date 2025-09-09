Ofertas imperdibles del Martes de Frescura de Walmart en frutas y verduras

En el Martes de Frescura de Walmart hay una gran variedad de ofertas y para que te ahorres una lanita, estas son todas las promociones en frutas, verduras y carnes que hay hoy 9 de septiembre de 2025; el limón, la papa, los champiñones están a menos de 20 pesos el kilo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Ofertas en frutas y verduras el Martes de Frescura de Walmart

Hay frutas y verduras que tienen hasta 60% de descuento:

Jitomate saladet: 12.90 pesos el kilo

Lechuga romana: 12.90 pesos la pieza

Elote blanco: 6.90 pesos la pieza

Papa blanca: 19.90 pesos el kilo

Aguacate Hass: 49.90 pesos el kilo

Aguacate Hass: 39.90 pesos la malla con 5 piezas

Chile poblano: 19.90 pesos el kilo

Champiñones: 69.00 pesos el kilo

Pepino: 19.90 pesos el kilo

Sandía roja: 12.90 pesos el kilo

Piña miel: 29.90 pesos el kilo

Perón Golden Chihuahua: 39.90 pesos el kilo

Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo

Pera Anjou: 29.90 pesos el kilo

Pera bosc: 29.90 pesos el kilo

Toronja: 29.90 pesos el kilo

Naranja: 39.90 pesos el kilo

Nectarina amarilla: 59.00 pesos el kilo

Jícama: 19.90 pesos el kilo

Uva red: 39.90 pesos el kilo

Carnes y proteína con descuento en Walmart

Los pescados y mariscos tiene hasta 30% de descuento el Martes de Frescura :

Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola con 900 gramos

Filete de atún fresco: 315.00 pesos la charola con 400 gramos

Medallones de atún Dolores: 229.00 pesos 4 piezas

Cubitos de atún Dolores: 64.00 pesos los 200 gramos

Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos el kilo

Cubos de atún con camarón: 64.00 pesos los 200 gramos

Filete de atún con costra de ajonjolí: 134.00 pesos los 300 gramos

Medallón de atún con especias: 134.00 pesos los 300 gramos

Carne para hamburguesa Dolores: 64.00 pesos los 400 gramos

Filete de pescado Madre Blanco: 234.00 pesos el kilo

Molida de res 80/20: 00.00 pesos la charola con 800 gramos

Milanesa de cerdo: 104.00 pesos los 800 gramos

Cecina de res: 269.00 pesos los 400 gramos

¿Cómo comprar en línea en Walmart?

Las promociones de Martes de Frescura de Walmart aplican para tienda física y en línea, si quieres que te llegue tu súper hasta la puerta de tu casa, solo dbees ingresar a la página , iniciar sesión o crear tu cuenta, seleccionar tus productos, elegir la forma de pago y dirección a donde quieres que te envíen tu despensa y listo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.