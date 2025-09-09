inklusion.png Sitio accesible
Ofertas imperdibles del Martes de Frescura de Walmart en frutas y verduras

Comprar el súper se ha vuelto muy caro y para que ahorres un poco, en Walmart hay descuentos en el limón, papa, jitomate y carne de res y mariscos.

martes-frescura.jpg
Actualizado el 09 septiembre 2025 10:07hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

En el Martes de Frescura de Walmart hay una gran variedad de ofertas y para que te ahorres una lanita, estas son todas las promociones en frutas, verduras y carnes que hay hoy 9 de septiembre de 2025; el limón, la papa, los champiñones están a menos de 20 pesos el kilo.

Ofertas en frutas y verduras el Martes de Frescura de Walmart

Hay frutas y verduras que tienen hasta 60% de descuento:

  • Jitomate saladet: 12.90 pesos el kilo
  • Lechuga romana: 12.90 pesos la pieza
  • Elote blanco: 6.90 pesos la pieza
  • Papa blanca: 19.90 pesos el kilo
  • Aguacate Hass: 49.90 pesos el kilo
  • Aguacate Hass: 39.90 pesos la malla con 5 piezas
  • Chile poblano: 19.90 pesos el kilo
  • Champiñones: 69.00 pesos el kilo
  • Pepino: 19.90 pesos el kilo
  • Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
  • Piña miel: 29.90 pesos el kilo
  • Perón Golden Chihuahua: 39.90 pesos el kilo
  • Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo
  • Pera Anjou: 29.90 pesos el kilo
  • Pera bosc: 29.90 pesos el kilo
  • Toronja: 29.90 pesos el kilo
  • Naranja: 39.90 pesos el kilo
  • Nectarina amarilla: 59.00 pesos el kilo
  • Jícama: 19.90 pesos el kilo
  • Uva red: 39.90 pesos el kilo
Carnes y proteína con descuento en Walmart

Los pescados y mariscos tiene hasta 30% de descuento el Martes de Frescura :

  • Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Filete de atún fresco: 315.00 pesos la charola con 400 gramos
  • Medallones de atún Dolores: 229.00 pesos 4 piezas
  • Cubitos de atún Dolores: 64.00 pesos los 200 gramos
  • Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos el kilo
  • Cubos de atún con camarón: 64.00 pesos los 200 gramos
  • Filete de atún con costra de ajonjolí: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Medallón de atún con especias: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Carne para hamburguesa Dolores: 64.00 pesos los 400 gramos
  • Filete de pescado Madre Blanco: 234.00 pesos el kilo
  • Molida de res 80/20: 00.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Milanesa de cerdo: 104.00 pesos los 800 gramos
  • Cecina de res: 269.00 pesos los 400 gramos
¿Cómo comprar en línea en Walmart?

Las promociones de Martes de Frescura de Walmart aplican para tienda física y en línea, si quieres que te llegue tu súper hasta la puerta de tu casa, solo dbees ingresar a la página , iniciar sesión o crear tu cuenta, seleccionar tus productos, elegir la forma de pago y dirección a donde quieres que te envíen tu despensa y listo.

Walmart
