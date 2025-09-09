Ofertas imperdibles del Martes de Frescura de Walmart en frutas y verduras
Comprar el súper se ha vuelto muy caro y para que ahorres un poco, en Walmart hay descuentos en el limón, papa, jitomate y carne de res y mariscos.
En el Martes de Frescura de Walmart hay una gran variedad de ofertas y para que te ahorres una lanita, estas son todas las promociones en frutas, verduras y carnes que hay hoy 9 de septiembre de 2025; el limón, la papa, los champiñones están a menos de 20 pesos el kilo.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Ofertas en frutas y verduras el Martes de Frescura de Walmart
Hay frutas y verduras que tienen hasta 60% de descuento:
- Jitomate saladet: 12.90 pesos el kilo
- Lechuga romana: 12.90 pesos la pieza
- Elote blanco: 6.90 pesos la pieza
- Papa blanca: 19.90 pesos el kilo
- Aguacate Hass: 49.90 pesos el kilo
- Aguacate Hass: 39.90 pesos la malla con 5 piezas
- Chile poblano: 19.90 pesos el kilo
- Champiñones: 69.00 pesos el kilo
- Pepino: 19.90 pesos el kilo
- Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
- Piña miel: 29.90 pesos el kilo
- Perón Golden Chihuahua: 39.90 pesos el kilo
- Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo
- Pera Anjou: 29.90 pesos el kilo
- Pera bosc: 29.90 pesos el kilo
- Toronja: 29.90 pesos el kilo
- Naranja: 39.90 pesos el kilo
- Nectarina amarilla: 59.00 pesos el kilo
- Jícama: 19.90 pesos el kilo
- Uva red: 39.90 pesos el kilo
Cinco verduras que nunca supiste que, en realidad, son frutas
Una correcta alimentación requiere de un consumo diario de frutas y verduras, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre estos?
Carnes y proteína con descuento en Walmart
Los pescados y mariscos tiene hasta 30% de descuento el Martes de Frescura :
- Filete de tilapia: 115.00 pesos la charola con 900 gramos
- Filete de atún fresco: 315.00 pesos la charola con 400 gramos
- Medallones de atún Dolores: 229.00 pesos 4 piezas
- Cubitos de atún Dolores: 64.00 pesos los 200 gramos
- Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos el kilo
- Cubos de atún con camarón: 64.00 pesos los 200 gramos
- Filete de atún con costra de ajonjolí: 134.00 pesos los 300 gramos
- Medallón de atún con especias: 134.00 pesos los 300 gramos
- Carne para hamburguesa Dolores: 64.00 pesos los 400 gramos
- Filete de pescado Madre Blanco: 234.00 pesos el kilo
- Molida de res 80/20: 00.00 pesos la charola con 800 gramos
- Milanesa de cerdo: 104.00 pesos los 800 gramos
- Cecina de res: 269.00 pesos los 400 gramos
Conoce la fruta más saludable del mundo, según la ciencia
Conoce todos los beneficios que tiene consumir el kiwi, esta deliciosa fruta considerada mejor que la manzana o naranjas.
¿Cómo comprar en línea en Walmart?
Las promociones de Martes de Frescura de Walmart aplican para tienda física y en línea, si quieres que te llegue tu súper hasta la puerta de tu casa, solo dbees ingresar a la página , iniciar sesión o crear tu cuenta, seleccionar tus productos, elegir la forma de pago y dirección a donde quieres que te envíen tu despensa y listo.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.