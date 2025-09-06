Tormentas y caída de granizo afectarán al norte y centro de México este 6 de septiembre

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este 6 de septiembre prevén tormentas, caída de granizo, chubascos e intensas rachas de viento en entidades del norte, centro y sur de la República Mexicana.

A través de su informe diario, la Conagua detalló que para este sábado se prevén lluvias generadas por el monzón mexicano, así como por un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte de México.

Por otro lado, se informó que canales de baja presión provocarán tormentas eléctricas, lluvias y granizadas en el norte, oriente y sur de nuestro territorio nacional.

Tormentas en Nezahualcóyotl dejan inundadas colonias y calles completas [VIDEO] Los trabajos para sacar el agua de los hogares se extendieron por toda la noche del pasado 3 de septiembre; esta mañana continuaron las labores en la zona.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Pronósticos de lluvia en México para el 6 de septiembre

Los pronósticos del clima en México prevén precipitaciones en puntuales en el norte, así como chubascos en el sur de la República.

Los pronósticos generales son:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Durango, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco y Campeche.

Pronósticos de rachas fuertes de viento en el país

En cuanto a los pronósticos de rachas fuertes de viento, se prevén las siguientes afectaciones:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, costas de Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de California, costas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas altas en México este 6 de septiembre

Las temperaturas altas en México para este 6 de septiembre se prevén especialmente en Baja California, Campeche y Yucatán con hasta pronósticos de 45°C.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas en el país

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas del Estado de México y Puebla.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.