¡100% mexicano y libre de saborizantes! Precios y dónde comprar el Café del Bienestar
Si eres de los que se despierta y toma su cafecito, te contamos lo que hasta ahora sabemos del Café Bienestar.
Si eres de los que comienza el día con un cafecito pero no quieres gastar mucho dinero y te gustaría apoyar al comercio local, entonces el Café Bienestar es para ti, pues es un producto hecho por comunidades indígenas y cuesta poco más de 100 pesos los 205 gramos.
El Café Bienestar está hecho por 6 mil 646 productores de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero. Hasta ahora se han acopiado 913.56 toneladas de las cuales 55% proviene de la Montaña de Guerrero.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Cuánto cuesta el Café Bienestar?
De acuerdo con Alimentación para el Bienestar, el Café se venderá en tres presentaciones con los siguientes precios:
- 50 gramos: 35.00 pesos
- 90 gramos: 65.00 pesos
- 205 gramos: 110 pesos
Con ello, se busca que las familias puedan disfrutar de un producto de alta calidad sin gastar tanto dinero, además beneficia a los trabajadores agrícolas de los pueblos Mixes, Mixtecos, Nahuas Otomíes, Popolucas, Tlapanecos, Totonacos.
Estos son 10 de los principales beneficios de tomar café
El café es una de las bebidas preferidas alrededor del mundo por su sabor, pero también ofrece estos beneficios a la salud.
Beneficios del Café Bienestar
El Café del Bienestar está hecho con 100% de café mexicano, no tiene aditivos ni edulcorantes y esta libre de saborizantes y colorantes. Es una mezcla de distintas variedades de café donde predominan el pergamino y natural arábiga y el producto acopiado para el Café Bienestar proviene de sistemas agroforestales bajo sombra.
Además, se construirá una planta para hacer café soluble de manera propia pues el 84% de las familias mexicanas lo consume en dicha versión.
¿Dónde comprar el Café Bienestar?
Las autoridades informaron que el Café Bienestar se venderá en todas las Tiendas Bienestar de la CDMX, Edomex, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala y posteriormente llegará a todo el país.
¿Qué sustancia del café ayuda a combatir el envejecimiento?
El café ha sido objeto de investigación para descubrir qué beneficios tiene consumirlo ya que es una de las bebidas favoritas de las personas en todo el mundo.
¿Qué son las Tiendas del Bienestar?
La Tiendas del Bienestar son establecimientos que ofrecen productos de la canasta básica a precios accesibles. Se venden alimentos como frijol, maíz, arroz, aceite, leche y productos de higiene personal.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.