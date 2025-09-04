¡100% mexicano y libre de saborizantes! Precios y dónde comprar el Café del Bienestar

Si eres de los que comienza el día con un cafecito pero no quieres gastar mucho dinero y te gustaría apoyar al comercio local, entonces el Café Bienestar es para ti, pues es un producto hecho por comunidades indígenas y cuesta poco más de 100 pesos los 205 gramos.

El Café Bienestar está hecho por 6 mil 646 productores de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero. Hasta ahora se han acopiado 913.56 toneladas de las cuales 55% proviene de la Montaña de Guerrero.

¿Cuánto cuesta el Café Bienestar?

De acuerdo con Alimentación para el Bienestar, el Café se venderá en tres presentaciones con los siguientes precios:

50 gramos: 35.00 pesos

90 gramos: 65.00 pesos

205 gramos: 110 pesos

Con ello, se busca que las familias puedan disfrutar de un producto de alta calidad sin gastar tanto dinero, además beneficia a los trabajadores agrícolas de los pueblos Mixes, Mixtecos, Nahuas Otomíes, Popolucas, Tlapanecos, Totonacos.

Beneficios del Café Bienestar

El Café del Bienestar está hecho con 100% de café mexicano, no tiene aditivos ni edulcorantes y esta libre de saborizantes y colorantes. Es una mezcla de distintas variedades de café donde predominan el pergamino y natural arábiga y el producto acopiado para el Café Bienestar proviene de sistemas agroforestales bajo sombra.

Además, se construirá una planta para hacer café soluble de manera propia pues el 84% de las familias mexicanas lo consume en dicha versión.

¿Dónde comprar el Café Bienestar?

Las autoridades informaron que el Café Bienestar se venderá en todas las Tiendas Bienestar de la CDMX, Edomex, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala y posteriormente llegará a todo el país.

¿Qué son las Tiendas del Bienestar?

La Tiendas del Bienestar son establecimientos que ofrecen productos de la canasta básica a precios accesibles. Se venden alimentos como frijol, maíz, arroz, aceite, leche y productos de higiene personal.

