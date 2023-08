¡Ten cuidado! Si perteneces a este grupo debes evitar tomar café

El café , una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, ha sido objeto de un debate continuo en cuanto a sus beneficios y riesgos para la salud. Si bien se ha demostrado que el café puede tener efectos positivos en algunos aspectos de la salud, según un artículo de Harvard T.H. Chan School of Public Health , existen grupos de personas para quienes su consumo puede ser problemático. Aquí te presentamos algunas de las personas que deben evitar o moderar su consumo de café debido a los riesgos potenciales para su salud.

1. Personas con problemas cardiacos o de presión arterial

En Eat this, not that , la especialista Kelli McGrane detalla que el café puede aumentar temporalmente la presión arterial y la frecuencia cardíaca debido a la cafeína. Aquellas personas que ya tienen trastornos cardíacos o problemas de presión arterial deben evitar o moderar su consumo de café, ya que los efectos de la cafeína podrían ser contraproducentes para su salud cardiovascular.

2. Personas con trastornos de ansiedad o ataques de pánico

La cafeína es un estimulante que puede aumentar la ansiedad y la sensación de nerviosismo en algunas personas. Aquellos que ya padecen ansiedad o experimentan ataques de pánico deben considerar limitar su consumo de café, ya que la cafeína podría empeorar estos síntomas.

4. Mujeres embarazadas

Durante el embarazo, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda reducir el consumo de cafeína a menos de 200 mg al día (aproximadamente dos tazas de café). La cafeína puede pasar al feto y se ha asociado con un mayor riesgo de pérdida del embarazo y bajo peso al nacer.

Por otro lado, la cafeína es un estimulante y diurético, lo que podría aumentar el riesgo de deshidratación en las madres lactantes. Se sugiere que las mujeres que amamantan tomen precauciones y limiten su consumo de café.

6. Niños y adolescentes

La Academia Americana de Pediatría desaconseja el consumo de cafeína y otros estimulantes en niños y adolescentes debido a su mayor sensibilidad a la cafeína y los posibles efectos secundarios.

7. Personas con problemas gástricos

Quienes padecen problemas gastrointestinales como reflujo, colon irritable o acidez pueden experimentar molestias al consumir café debido a su acidez y capacidad para aumentar la regularidad intestinal. En estos casos, es aconsejable evitar o moderar el consumo de café.

8. Personas con glaucoma

Según Eat this, not that, algunas investigaciones sugieren que el consumo de café puede aumentar la presión intraocular, lo que podría ser perjudicial para quienes tienen glaucoma. Aquellos con esta condición deben consultar a su médico antes de consumir café.

Aunque el café puede ofrecer beneficios para la salud en ciertos contextos, no es adecuado para todas las personas. Aquellos con problemas de salud preexistentes, mujeres embarazadas o lactantes, niños y adolescentes, y personas sensibles a la cafeína deben considerar limitar o evitar el consumo de café para mantener su bienestar. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta, especialmente si hay preocupaciones de salud específicas.

