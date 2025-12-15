Precio oficial que tendrá la Licencia de Conducir Permanente en 2026

En octubre de 2024 la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció el esperado regreso de la Licencia de Conducir Permanente y cómo se podría tramitar este documento. Las y los capitalinos recibieron con bastante aceptación la noticia dando como resultado que las citas se terminaran pronto y los lugares donde se expedía registraran largas filas. El periodo comenzó en noviembre del año pasado y se extendió durante todo el 2025, pero debido a la demanda por obtener la licencia de este tipo el mismo Gobierno de la CDMX decidieron ampliar durante todo el 2026 la oportunidad para obtenerla.

🚗📲 Sin filas y sin citas

En 2026 podrás tramitar la licencia permanente de la CDMX totalmente en línea. El trámite se amplía y beneficiará a miles de conductoreshttps://t.co/e2NaXbnA0w — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 14, 2025

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en 2026?

El anuncio de la extensión del plazo para el trámite de la Licencia de Conducir Permanente en la CDMX se dio a conocer en noviembre pasado por la misma jefa de Gobierno

"Hemos decidido integrar al paquete financiero la ampliación de la emisión de licencias permanentes durante el 2026" explicó, Clara Brugada.

A esto surgió la duda de si el costo de este documento será el mismo a lo que el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón, respondió:

"Este programa es muy solicitado por parte de la ciudadanía. Nosotros estaríamos presentando al Congreso (como parte del Paquete Económico 2026) la ampliación del programa de Licencia Permanente manteniendo la cuota de mil 500 pesos".

Con esto se confirma el costo que tendrá la Licencia Permanente durante el 2026.

Paso a paso para el trámite de la Licencia Permanente

Para obtener tu Licencia de Conducir permanente debes seguir los siguientes pasos:

Tener tu Llave CDMX o sino crearla en la página: https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml Iniciar sesión en el siguiente portal: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ Da click en "Nuevo trámite" Si es la primera vez que la tramitas oprime el botón "Nunca he tramitado una Licencia tipo A" Aplica el examen de conocimientos y descarga el comprobante de haberlo aprobado

Para renovarla:

Si ya tuviste la Licencia Permanente o quieres renovarla, oprime el botón "Ya tengo una Licencia tipo A y quiero obtener la permanente" Lleva a cabo el pago del documento Por último agenda una cita en los módulos de la Semovi para que hagas ahí la entrega de documentos, te tomen la fotografía que aparecerá en ella, tomen tus huellas dactilares e impriman tu Licencia de Conducir Permanente

