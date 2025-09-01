Paso a paso para descargar nóminas, talones y pagos en Mi portal FONE SEP este nuevo ciclo escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) desarrolló el sitio y la aplicación de Mi portal FONE , el cual da acceso al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), facilitando a los profesores acceder a sus nóminas, talones y pagos.

La dependencia ha trabajado para que el uso del portal o la aplicación sean cada vez más sencillos, sin embargo, todavía existen varios problemas para poder acceder a cierta información, por lo que aquí en adn40 te contamos los detalles para que no tengas ningún problema.

Tutorial para descargar los pagos y las nóminas en Mi portal FONE

El proceso es muy sencillo. Primero debes tener tu cuenta en el portal FONE y después podrás salir y entrar las veces que quieras para revisar la información correspondiente.



Ingresar al sitio oficial de Mi Portal FONE

Iniciar sesión (CURP y contraseña registrados)

(CURP y contraseña registrados) Ir a sección de “ Recibos ”, en la esquina superior izquierda

de “ ”, en la esquina superior izquierda Seleccionar ” Descargar recibos ”

” Establecer los criterios de búsqueda. Tienes que señalar las fechas en las que quieres el recibo, nómina o documento que quieras consultar

Tienes que señalar las fechas en las que quieres el recibo, nómina o documento que quieras consultar Descargar comprobante de pago, nómina o talón. Si ya encontraste el documento que buscabas, solo debes seleccionar “descargar” y el documento aparecerá en tu dispositivo en formato RAR

de pago, nómina o talón. Si ya encontraste el documento que buscabas, solo debes seleccionar “descargar” y el documento aparecerá en tu dispositivo en formato RAR Descomprimir el documento. Para revistar lo que acabas de descargar, debes descomprimir el archivo RAR y luego podrás verlo en formato PDF

En caso de no encontrar el documento que querías, debes esperar unos cuantos días a que aparezca reflejado; si el error es más grande o tienes algún problema para encontrarlo, debes ponerte en contacto con el equipo de soporte.

¿Qué hago si perdí la contraseña de Mi portal FONE?

Se trata de un caso muy común, por lo que la SEP ha sido muy flexible con el personal docente y administrativo que suele olvidar sus contraseñas en Mi portal FONE .

Para empezar, debes saber que, si fallas tres intentos seguidos poniendo tu contraseña, el acceso se bloqueará, pero no te preocupes, solo tienes que esperar dos horas para volver a intentarlo.

En caso de no recordar tu contraseña, lo mejor es seleccionar “restablecer contraseña” y seguir los pasos para crear una nueva y evitar perder el tiempo con intentos fallidos.

