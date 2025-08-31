¡A llenar el tanque! Precio del Gas LP en CDMX y los estados del 31 de agosto al 06 de septiembre

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó la lista de precios máximos aplicables para el Gas Licuado de Petróleo (LP) en todo el país. El precio del combustible en CDMX del 31 de agosto al 06 de septiembre del 2025 ya es oficial, lo que impacta directamente el costo por cilindro y tanque estacionario.

En adn40 te explicamos cuánto cuesta, los precios en otros estados clave y qué hacer si detectas una fuga.

¿Cuál es el costo del Gas LP en CDMX por alcaldía?

Para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre, las 16 alcaldías de la CDMX manejarán un precio unificado. El costo máximo por kilogramo será de $19.52 y el precio por litro se establece en $10.54. Esto aplica para demarcaciones como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco, entre otras.

Precio por cilindro de 20 kg y tanque de 30 litros en CDMX, Edomex y Monterrey

Con los precios actuales, el costo de los formatos más comunes de gas LP es el siguiente:



CDMX y Zona Conurbada del Edomex: Un cilindro de 20 kg tendrá un costo máximo de $390.40. Rellenar un tanque estacionario con 30 litros costará $316.20

Monterrey: Para la capital de Nuevo León, el cilindro de 20 kg se venderá en un máximo de $401.40, mientras que el llenado del tanque de 30 litros será de $325.20

Estados con el precio más bajo del Gas LP

Los precios más competitivos del país se encuentran principalmente en la frontera norte. Esta semana, los estados con el gas LP más económico son:



Coahuila: En los municipios de Guerrero e Hidalgo se registra el precio más bajo de México, con $17.73 por kilogramo

Chihuahua: El municipio de Juárez ofrece un precio de $18.00 por kilogramo

¿En qué estados está más caro el precio del Gas LP?

En contraste, las entidades con los precios más elevados son:



Baja California Sur: Los municipios de Loreto y Mulegé tienen el costo más alto del país, fijado en $23.06 por kilogramo. Le siguen Los Cabos con $22.92 y Comondú con $22.67

Durango: En el municipio de Tamazula, el precio por kilo es de $21.78

Precio del Gas LP en Edomex por municipio

El precio del gas LP en el Edomex varía según la región. Algunos de los municipios más poblados como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Nezahualcóyotl comparten el mismo precio que la CDMX: $19.52 por kilo.

En la zona del Valle de Toluca, municipios como Toluca, Metepec y Lerma tienen un costo de $19.91 por kilo.

¿Cómo reportar una fuga de gas?

Si percibes olor a gas, actúa con calma y sigue estos pasos:



No enciendas ni apagues luces o aparatos eléctricos

No generes flamas ni chispas

Cierra la llave de paso del tanque o medidor

Ventila el lugar abriendo puertas y ventanas

Evacúa la zona y, desde un lugar seguro, llama al 911 o al cuerpo de bomberos de tu localidad. También contacta a tu proveedor de gas.

