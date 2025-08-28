¡Por los cielos! La razón por la que subió el precio de las tortillas; esto cuesta en agosto

Este jueves 28 de agosto se reporta un aumento en el precio de las tortillas que preocupa a los consumidores mexicanos. Actualmente, el precio de este alimento que diariamente se encuentra en las mesas de los hogares en nuestro país registra un aumento de hasta $2 pesos; lo que significa, otro duro golpe a la economía de las familias mexicanas.

Llama la atención, conocer la razón de este nuevo aumento en el precio de este producto esencial de la canasta básica de los mexicanos. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Por qué subió el precio de las tortillas?

El aumento de hasta 2 pesos en el precio de las tortillas en México es el resultado de varios factores. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), el aumento de precio en este alimento básico pueden deberse a los siguientes motivos :



Incremento en el costo de la producción

La inseguridad en el país



▶️ #Nacional | Aumento en el precio de la tortilla

🔗👇💬https://t.co/caS4EuJyLR — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) August 27, 2025

El CNT reportó que en algunas revisiones aleatorias que se han realizado en tortillerías del país, el aumento del precio de 1 kilo de tortillas se debe al aumento en el costo de los insumos y servicios como: papel grado alimenticio, gas , fletes, refacciones, sueldos, impuestos, seguridad, agua, luz, entre otros.

¿Cuánto cuesta el kilo de tortillas hoy 28 de agosto?

Anteriormente, el kilo de tortillas en México tenía un costo de $22 pesos. No obstante, en las últimas semanas de agosto, el precio de este producto de la canasta básica reportó un aumento de hasta $2 pesos, pasando de $22 a $24 pesos.

Esta situación, sin duda, pondrá en problemas a varias familias mexicanas que ganan un sueldo mínimo. ¿En cuánto encontraste el kilo de tortillas este miércoles 28 de agosto? Cuéntanos en los comentarios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

