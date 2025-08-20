Tarifa de distribución del gas LP sube a su mayor nivel, esto costará a los usuarios

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas ( Amexgas ) anunció que se logró determinar una tarifa de distribución de 3.51 pesos por litro para el gas LP durante lo que resta de 2025.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Este nivel representa el más alto en los últimos cinco años y obligará a la Secretaría de Energía (Sener) a contemplar ajustes en el precio máximo del combustible, tras varias mesas de trabajo con el sector.

¿Por qué aumenta el precio del Gas LP?

La presidenta ejecutiva de Amexgas, Rocío Robles, señaló que la tarifa podrá ser revisada por las autoridades en regiones con características especiales o en caso de que los costos operativos presenten nuevas variaciones.

X/@amexgasmx AMEXGAS aumentó el precio de distribución del gas LP

Impacto del nuevo precio del Gas LP en los consumidores

El gas LP es utilizado por más del 70% de los hogares mexicanos, principalmente para cocinar y calentar agua. Por ello, cualquier incremento en la cadena de costos repercute de manera directa en el gasto familiar.

La nueva tarifa de distribución se sumará al cálculo que realiza el gobierno federal para definir los precios máximos por región, lo que podría reflejarse en ajustes al consumidor final en los próximos meses.

Crisis en el sector gasero

Desde 2021, el gobierno federal implementó un esquema de precios máximos, tras un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que detectó concentración y poca competencia en el mercado; sin embargo, esta medida provocó que el margen comercial de las distribuidoras se contrajera de manera acelerada.

Este es el precio oficial del gas LP en Querétaro [VIDEO] El precio máximo del gas LP en Querétaro es de 21.74 y el mínimo es e 11.74, de ahí que el tanque de 30 kilos debe costar 652 pesos como máximo.

Actualmente, las plantas reciben alrededor de 2.68 pesos por litro, cifra insuficiente frente a los 4.25 pesos que, según Amexgas, son necesarios para garantizar seguridad, calidad y operación mínima.

Esta situación ha provocado el cierre de cerca de 40 plantas en estados como Jalisco, Veracruz, Puebla y Tamaulipas, con la consecuente pérdida de empleos.

Amexgas reafirma compromiso con la política energética de México

A pesar de las tensiones, Amexgas aseguró que los distribuidores mantienen su compromiso con la política energética del gobierno de federal y destacaron la colaboración con la Secretaría de Energía (SE).

El gremio sostuvo que la implementación de una tarifa uniforme busca dar certeza a la industria y garantizar la continuidad del suministro en todo el país.

“Reconocemos el trabajo conjunto entre el sector y la autoridad, siempre en el mejor interés de la distribución segura y continua”, subrayó el organismo desde el pasado 15 de agosto.

¿Qué pasará con el precio del Gas LP en México durante 2025?

La aprobación de esta tarifa representa un respiro para las empresas distribuidoras, pero al mismo tiempo plantea un desafío para el gobierno, que deberá equilibrar la viabilidad del sector y la protección al bolsillo de los consumidores en un contexto de inflación y altos costos energéticos.

Precios del Gas LP en México (17-23 de agosto de 2025)

Estados con los precios más bajos :

Coahuila: Guerrero e Hidalgo , $17.81/kg y $9.62/litro Chihuahua: Juárez , $18.09/kg y $9.77/litro Chiapas: Tapachula , $18.89/kg y $10.20/litro

: Estados con los precios más altos:

Baja California Sur: Loreto y Mulegé , $23.18/kg y $12.52/litro; Los Cabos, $23.03/kg y $12.44/litro Zacatecas: Cuauhtémoc y Luis Moya , $21.41/kg y $11.56/litro Durango : hasta $20.86/kg y $11.27/litro

Precios en estados clave:

CDMX : uniforme en todas las alcaldías, $19.61/kg y $10.59/litro Jalisco : varía por municipio, entre $20.00 y $20.57/kg, $10.80–$11.11/litro Nuevo León : precios similares a CDMX; consultar CRE para tarifas exactas

Costo por cilindro de 20 kg y tanque de 30 litros:

CDMX : $392.20 (20 kg) / $317.70 (30 litros) Coahuila : $356.20 / $288.60 Baja California Sur : $463.60 / $375.60



adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.