Para este regreso a clases, los mejores descuentos en Office Depot en útiles escolares

Office Depot dio a conocer que por motivos del regreso a clases 2025 en México, útiles escolares como cuadernos, plumas, lápices, sacapuntas y hasta mochilas, cuentan con importantes descuentos para ayudar en los gastos de las familias en el país que suelen gastar cientos de pesos en esta temporada.

Fue a través de la plataforma web oficial de Office Depot, que se anunciaron los mejores descuentos de hasta 40% en los principales útiles escolares que suelen pedir primarias, secundarias y preparatorias en nuestro país.

Costo de los cuadernos en Office Depot para el regreso a clases 2025

De acuerdo con la plataforma web de Office Depot, libretas de raya, cuadro y blancos cuentan con descuentos de casi el 50%, esto es la marca Scribe. Algunas de las mejores ofertas en cuadernos para este regreso a clases son las siguientes:

Block Scribe de raya con 80 hojas: de 75 a 45 pesos

Block Scribe de cuadro grande con 80 hojas: de 75 a 45 pesos

Block Scribe de cuadro chico con 50 hojas: de 65 a 39 pesos

Cuaderno forma francesa Scribe de raya con 100 hojas: de 88 a 52 pesos

Cuaderno profesional Scribe Incolors cuadro chico de 100 horas: de 95 a 57 pesos

Precio de útiles escolares generales en Office Depot

Más allá de los descuentos en los cuadernos y blocks dentro de Office Depot, se anunciaron ofertas importantes en sacapuntas, lápices, plumas, borradores, lapiceras, tijeras, y otros artículos de primera necesidad para este regreso a clases.

Estos son:

Gomas Pentel clic: de 159 a 127 pesos

Lápices de colores: de 159 a 111 pesos

Juego geométrico: de 99 a 59.40 pesos

Marcador permanente Sharpie: de 20 a 14 pesos

Lapicera Maped: de 99 a 69 pesos

Sacapuntas Maped de 3 piezas: de 21 a 14 pesos

Tijeras: de 59 a 38 pesos

Plumones Pastel Maped: de 59 a 41 pesos

Precio de mochilas en Office Depot

Más allá de los descuentos en los útiles escolares, Office Depot anunció que también tiene precios especiales en mochilas, las cuales cuentan con ofertas de hasta el 50% en comparación con su costo original.

Algunas de las mochilas que cuentan con descuentos especiales, son las siguientes:

Mochila para laptop Cool: de 699 a 350 pesos

Mochila Capital Serec: de 699 a 350 pesos

Mochila Solo New York: de mil 339 a 849 pesos

¿Cómo acceder a los descuentos de Office Depot este 2025?

Si quieres conocer todas las ofertas y conocer más precios de descuento en Office Depot para este regreso a clases, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda en donde se podrán encontrar todas las ofertas antes mencionadas y muchas otras más.

