Regreso a clases 2025: SEP dará vales escolares el 1 de septiembre a estos alumnos

Al inicio del ciclo 2025-2026, programado para el próximo 1 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) repartirá vales para la adquisición de uniformes y útiles escolares dirigidos a estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de planteles públicos.

El objetivo es reducir la carga económica a madres, padres y tutores. Este beneficio permitirá adquirir útiles escolares, uniformes y otros artículos necesarios para el regreso a clases. Te proporcionamos todos los detalles para que estés al pendiente de cuándo se repartirán.

¿Dónde se repartirán vales escolares?

José María Hernández Manríquez, director general de Educación Básica de Baja California Sur, dio a conocer que este programa contempla una inversión superior a 73 millones de pesos, con el objetivo de espaldar la economía de las familias sudcalifornianas al inicio del ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuánto dinero darán de vales escolares para el ciclo escolar 2025-2026?

Los apoyos económicos se distribuyen de la siguiente manera:



200 pesos para la compra de útiles escolares en todos los niveles

325 pesos para uniformes en el nivel de primaria

450 pesos para uniformes en secundaria

¿Cómo funcionará la entrega de vales escolares?

La entrega de los vales escolares inicia el 25 de agosto, cuando supervisores y jefes de sector los entreguen a los directores de las escuelas. A partir del 1 de septiembre, los vales se repartirán directamente a los alumnos.

Como los vales son personalizados, padres o tutores de estudiantes que terminaron tercer grado de preescolar o sexto de primaria deben solicitarlos en la escuela donde cursaron ese último grado.

Hay 99 proveedores y 156 establecimientos autorizados para canjear los vales en los cinco municipios de Baja California Sur. La lista completa está disponible en el portal oficial de la SEPBCS , en el apartado de Vales Escolares.

El plazo para canjear los vales termina el 24 de octubre, por lo que se recomienda hacer el trámite con anticipación para evitar inconvenientes.

Vales Escolares en BSC

Para mayor información puedes contacat a la Coordinación del Programa Subsidio a la Educación:



Teléfono: 612 1238051

Correo electrónico: valesescolares@sepbcs.gob.mx

Este apoyo forma parte de las estrategias implementadas para contribuir al desarrollo educativo y aliviar la carga económica.

