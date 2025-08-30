inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
México
Nota

Fin de semana de tormentas; monzón y ondas tropicales provocarán lluvias el sábado 30 de agosto

Este sábado 30 de agosto, las lluvias intensas y el granizo afectarán México este fin de semana; consulta el pronóstico completo y toma precauciones.

lluvias sábado 30 de agosto
adn40/Pablo Castorena
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

Este sábado 29 de agosto, el monzón mexicano y la onda tropical 28 afectarán a gran parte del territorio mexicano este fin de semana, con lluvias de fuertes a muy fuertes en varias regiones y temperaturas extremas en el norte, occidente y sur del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Monzón mexicano sigue provocando lluvias

De acuerdo al pronóstico del clima , el monzón mexicano, combinado con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y canales de baja presión, generará chubascos acompañados de descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Al mismo tiempo, la onda tropical número 27 recorrerá el centro y occidente del país, produciendo lluvias fuertes con posible caída de granizo en Michoacán, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Onda tropical 28 aumenta lluvias en la Península de Yucatán

En el sureste, un canal de baja presión interactuará con la onda tropical número 28, que ingresará a la península de Yucatán, aumentando la probabilidad de lluvias muy fuertes, especialmente en Chiapas, donde se podrían registrar precipitaciones puntuales intensas.

Guerrero y Oaxaca también podrían experimentar acumulados similares.

Se registra intensa lluvia con granizada sobre Circuito Interior a la altura de Marina Nacional

[VIDEO] Durante la tarde de este miércoles 13 de agosto se registró otra intensa lluvia con granizada en la CDMX; Circuito Interior y Marina Nacional con afectaciones.

Aún se viven altas temperaturas en el país

El SMN prevé que el ambiente se mantenga de caluroso a muy caluroso en el norte, los litorales del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán. Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, una onda de calor afectará a Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca, donde se pronostican temperaturas de 35 a 40 °C.

En contraste, durante la madrugada del domingo se podrían registrar temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Ola de calor golpea Europa este verano 2025

[VIDEO] El calor en Europa es insoportable y todas las playas se encuentran más llenas que nunca; así marcha su verano del 2025, con récords de temperaturas.

Alerta por fuertes vientos en el país

Los sistemas meteorológicos también provocarán vientos de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en varios estados del norte y centro del país, con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

En las costas del Pacífico, el oleaje podría alcanzar entre 1.0 y 2.0 metros de altura, afectando a Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Tormenta tropical Juliette: Trayectoria en tiempo real y su acercamiento a México
También te puede interesar:

Tormenta tropical Juliette se aleja de México, pero siguen las lluvias

La tormenta tropical Juliette provoca fuertes lluvias y oleaje elevado en Baja California Sur; es el décimo ciclón de la temporada y continúa su trayectoria hacia el noroeste.

México
Ver nota

Recomendaciones de las autoridades ante climas extremos

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las lluvias, mantenerse informados a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones de protección civil en caso de inundaciones o deslaves.

Con estos fenómenos, México enfrentará un fin de semana de contrastes: lluvias intensas en el sur y sureste, acompañado de un calor extremo en el norte y occidente, que exige atención de la población y preparación ante posibles emergencias.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Clima CDMX
Clima
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx