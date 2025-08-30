Fin de semana de tormentas; monzón y ondas tropicales provocarán lluvias el sábado 30 de agosto

Este sábado 29 de agosto, el monzón mexicano y la onda tropical 28 afectarán a gran parte del territorio mexicano este fin de semana, con lluvias de fuertes a muy fuertes en varias regiones y temperaturas extremas en el norte, occidente y sur del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Monzón mexicano sigue provocando lluvias

De acuerdo al pronóstico del clima , el monzón mexicano, combinado con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y canales de baja presión, generará chubascos acompañados de descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Al mismo tiempo, la onda tropical número 27 recorrerá el centro y occidente del país, produciendo lluvias fuertes con posible caída de granizo en Michoacán, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Onda tropical 28 aumenta lluvias en la Península de Yucatán

En el sureste, un canal de baja presión interactuará con la onda tropical número 28, que ingresará a la península de Yucatán, aumentando la probabilidad de lluvias muy fuertes, especialmente en Chiapas, donde se podrían registrar precipitaciones puntuales intensas.

Guerrero y Oaxaca también podrían experimentar acumulados similares.

Aún se viven altas temperaturas en el país

El SMN prevé que el ambiente se mantenga de caluroso a muy caluroso en el norte, los litorales del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán. Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, una onda de calor afectará a Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca, donde se pronostican temperaturas de 35 a 40 °C.

En contraste, durante la madrugada del domingo se podrían registrar temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Alerta por fuertes vientos en el país

Los sistemas meteorológicos también provocarán vientos de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en varios estados del norte y centro del país, con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

En las costas del Pacífico, el oleaje podría alcanzar entre 1.0 y 2.0 metros de altura, afectando a Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Recomendaciones de las autoridades ante climas extremos

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las lluvias, mantenerse informados a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones de protección civil en caso de inundaciones o deslaves.

Con estos fenómenos, México enfrentará un fin de semana de contrastes: lluvias intensas en el sur y sureste, acompañado de un calor extremo en el norte y occidente, que exige atención de la población y preparación ante posibles emergencias.

