¡Gasolinazo! Precio de la gasolina en CDMX y Edomex, ¿dónde se vende más barata?

La gasolina es el combustible esencial para los coches y en la CDMX y Edomex el litro de la Premium se vende en alrededor de 27.00 pesos y la Regular en 22.00 pesos; así que si tienes coche, ve preparando la cartera.

Precio de la gasolina en CDMX

Cabe destacar que el precio del litro de gasolina varia dependiendo de la alcaldía y de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía ( CRE ), estos son los precios en CDMX:

Álvaro Obregón

En la gasolinera de Laguna Titicaca 510 esta más barata la gasolina regular pues se vende en 21.49 pesos el litro. Mientras que la premium alcanza los 27.19 pesos en la gasolinera de Postes 114.

Iztacalco

La gasolina regular se vende más barata en la gasolinera de Calle 7 número 448 con un precio de 22.79 pesos. La premium en Calzada Ignacio Zaragoza 1084 se ende en 27.19 pesos.

Cuauhtémoc

En Eje Central Lázaro Cárdenas 199 la gasolina regular tiene un precio de 22.59 pesos el litro. La premium en Avenida Durango s/n esquina con Veracruz se vende en 26.99 pesos. Mientras que el Diésel de Ultra Bajo Azufre alcanza los 27.09 pesos.

Miguel Hidalgo

La gasolinera de San Bartolo Naucalpan 377 el litro de gasolina regular se vende en 22.98 pesos y la premium alcanza los 26.99 pesos en la gasolinera de Presa Don Martin 71.

Precio de la gasolina en Edomex

Chalco

La gasolinera de Libramiento Carretera Federal México Cuautla km 5+167 el litro de gasolina regular se vende en 22.40 pesos. Mientras que en la carretera México-Cuautla y Carretera San Gregorio Cuautzingo-Chalco, el litro de premium cuesta 25.99 pesos.

Ecatepec

En la gasolinera de Avenida Adolfo López Mateos Lt. 127 la gasolina regular se vende en 22.79 pesos el litro. La premium alcanza los 26.79 pesos el litro en Av. Vía Morelos esquina Av. Industrias s/n.

Huixquilucan

La gasolina regular se vende más barata en la gasolinera de Lateral Boulevard Interlomas número 1-D Lote 1-D. El litro tiene un precio de 23.59 pesos. En el caso de la premium se vende en 26.79 pesos en la gasolinera ubicada en Av. Jesus del Monte 116.

Toluca

En Avenida Josefa Ortiz de Dominguez 601 esquina con Avenida Hidalgo, la gasolina regular se vende en 22.57 pesos el litro. La premium se vende en 26.99 pesos en el kilómetro 61.5 de la Carretera México-Toluca.

¿Cómo ahorrar gasolina en el carro?

Estas son algunas recomendaciones para ahorrar gasolina :

Planifica tu viaje para evitar consumir más combustible

Comprueba la presión de tus neumáticos para reducir el consumo de gasolina

Haz limpieza pues los kilos de más afectan el consumo de combustible

Mantén una velocidad uniforme

Si te paras apaga el motor

