Mi Beca Para Empezar: Pasos para usar el NIP dinámico en la app Obtén más

Los beneficiarios de Mi Beca para Empezar que ya vincularon su tarjeta a la aplicación Obtén más deberán implementar el NIP dinámico, aquí te decimos paso a paso cómo hacerlo.

Con el NIP dinámico se busca reforzar la seguridad de los beneficiarios para que tengan un mayor control en cada transacción que realicen.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

App Obtén más para Mi Beca par Empezar

Hace unos días concluyó la entrega de tarjetas para los alumnos de secundaria y se realizó el pago único para comprar la lista de útiles escolares .

Sin embargo, para poder activar tu tarjeta es necesario que la vincules a la aplicación Obtén más que tiene disponible el NIP dinámico.

¿Cómo usar el NIP dinámico?

A través de un video el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) informó que la aplicación Obtén más ya tiene habilitada la función de NIP dinámico .

Este sirve tanto para tarjetas de crédito como de débito y previene estafas o fraudes y consiste en una secuencia numérica temporal para realizar compras.

Para activarla deberás seguir los siguientes pasos:

Abrir la aplicación Obtén más donde aparecerá un botón morado que dice NIP dinámico

Da click para que te dirija a los apoyos que recibes

Selecciona el apoyo que deseas pagar

Te aparecerán cuatro dígitos para que valides tu compra

La app también te permite pagar con código QR

Así funciona el nuevo NIP DINÁMICO en tu App Obtén Más. ¡Compras rápidas y seguras! pic.twitter.com/lStPx0Ckn0 — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 19, 2025

¿En qué establecimientos se puede comprar con la tarjeta de Mi Beca Para Empezar?

Papelerías y establecimientos comerciales para comprar útiles escolares

Tony

Marchand

Office Depot

Office Max

Lumen

La Comer

City Market

Superama

Neto

Chedraui

Superissste

Bodega Aurrerá

Walmart

Sam´s Club

Soriana

Sumesa



Zapatería y ropa

Cuidado con el Perro

Zapaterías León

Trender

Flexi

Capa de Ozono

Converse

La Joya

Karele

Vazza

Elité

¿Qué hacer si perdí mi tarjeta de Mi Beca Para Empezar?

Si extraviaste tu tarjeta de Mi Beca Para Empezar deberás acudir a las oficinas de Atención del Fideicomiso Bienestar Educativo con los siguientes documentos:

Identificación oficial del tutor

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses de expedición

Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario con la leyenda “Certificada: verificada con el Registro Civil”

Folio de Registro al Programa Social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar (Cuenta Llave CDMX Expediente).

VIDEO: Así va la romería de útiles escolares en calles del Centro Histórico [VIDEO] Faltan dos semanas para el regreso a clases, es por ello que padres de familia acuden con lista en mano a las calles del Centro Histórico en busca de lo que les hace falta para el regreso a clases.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.