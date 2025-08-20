Mi Beca Para Empezar: Pasos para usar el NIP dinámico en la app Obtén más

inklusion.png Sitio accesible
Si eres beneficiario de Mi Beca para Empezar, te decimos cómo puedes usar el NIP dinámico para comprar los útiles escolares para el nuevo ciclo escolar.

Mi Beca para Empezar 2024
Los beneficiarios de Mi Beca para Empezar que ya vincularon su tarjeta a la aplicación Obtén más deberán implementar el NIP dinámico, aquí te decimos paso a paso cómo hacerlo.

Con el NIP dinámico se busca reforzar la seguridad de los beneficiarios para que tengan un mayor control en cada transacción que realicen.

Hace unos días concluyó la entrega de tarjetas para los alumnos de secundaria y se realizó el pago único para comprar la lista de útiles escolares .

Sin embargo, para poder activar tu tarjeta es necesario que la vincules a la aplicación Obtén más que tiene disponible el NIP dinámico.

¿Cómo usar el NIP dinámico?

A través de un video el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) informó que la aplicación Obtén más ya tiene habilitada la función de NIP dinámico .

Este sirve tanto para tarjetas de crédito como de débito y previene estafas o fraudes y consiste en una secuencia numérica temporal para realizar compras.

Para activarla deberás seguir los siguientes pasos:

  • Abrir la aplicación Obtén más donde aparecerá un botón morado que dice NIP dinámico
  • Da click para que te dirija a los apoyos que recibes
  • Selecciona el apoyo que deseas pagar
  • Te aparecerán cuatro dígitos para que valides tu compra
  • La app también te permite pagar con código QR

¿En qué establecimientos se puede comprar con la tarjeta de Mi Beca Para Empezar?

Papelerías y establecimientos comerciales para comprar útiles escolares

  • Tony
  • Marchand
  • Office Depot
  • Office Max
  • Lumen
  • La Comer
  • City Market
  • Superama
  • Neto
  • Chedraui
  • Superissste
  • Bodega Aurrerá
  • Walmart
  • Sam´s Club
  • Soriana
  • Sumesa

Zapatería y ropa

  • Cuidado con el Perro
  • Zapaterías León
  • Trender
  • Flexi
  • Capa de Ozono
  • Converse
  • La Joya
  • Karele
  • Vazza
  • Elité
¿Qué hacer si perdí mi tarjeta de Mi Beca Para Empezar?

Si extraviaste tu tarjeta de Mi Beca Para Empezar deberás acudir a las oficinas de Atención del Fideicomiso Bienestar Educativo con los siguientes documentos:

  • Identificación oficial del tutor
  • Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses de expedición
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario con la leyenda “Certificada: verificada con el Registro Civil”
  • Folio de Registro al Programa Social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar (Cuenta Llave CDMX Expediente).

Becas
SEP
Educación
