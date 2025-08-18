UNAM crea beca de apoyo alimenticio Ifigenia Martínez para estudiantes de nivel superior

Los estudiantes de nivel superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) serán beneficiados con la nueva beca de apoyo alimenticio Ifigenia Martínez, que consiste en un monto económico destinado a que coman correctamente, mientras se preparan para el mundo laboral.

Se trata de un apoyo complementario que nace para combatir la carencia de fondos que tienen muchos alumnos de licenciatura de la Máxima Casa de Estudios.

Getty Images Más de 4 mil estudiantes de licenciatura recibirán la beca apoyo alimenticio que consiste en un monto único de 3 mil 600 pesos.

¿De cuánto es el monto de la beca de apoyo alimenticio de la UNAM?

Mauricio Reyna, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, señaló que la beca consiste en un apoyo monetario de 3 mil 600 pesos que se da en una sola exhibición, es decir por única vez, y que es compatible con los demás programas, con excepción del Nutricional.

¿Cuántos alumnos recibirán la beca de apoyo alimenticio de la UNAM?

Mauricio Reyna mencionó que este 2025, el apoyo alimentario Ifigenia Martínez se entregará a 4 mil 200 estudiantes, con el objetivo de que no descuiden su nutrición durante su preparación académica.

Por su parte, Fernando Macedo, de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, señaló que con este apoyo, la UNAM hace un esfuerzo completo para que los estudiantes tengan éxito en sus metas porque la alimentación es un asunto social.

¿Por qué hay una nueva beca de apoyo alimenticio en la UNAM?

Fernando Macedo señaló que tras realizar una encuesta, basado en los estudios socioeconómicos con todos los estudiantes que ingresaron durante el ciclo escolar 2024-2025, la UNAM decidió poner en marcha la beca de apoyo Ifigenia Martínez, ya que 13 mil 600 jóvenes respondió que la insuficiencia alimentaria es un fenómeno presente en su vida.

