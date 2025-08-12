Cambia la Beca Benito Juárez: Gobierno redefine el programa de apoyos para estudiantes y así será

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBBBJ) informó cambios importantes, ¿se suspenderá el pago de la Beca Benito Juárez ?, ¿desaparecerá la Beca Rita Cetina? Te explicamos todo sobre la transformación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué es la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su objetivo fortalecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad, para que todos los alumnos en México tengan la oportunidad de desarrollar capacidades y mejorar sus condiciones de vida y que la educación sea para todos y no solo para unos cuantos.

La CNBBBJ es la encargada de realizar cada ciclo escolar las incorporaciones de nuevos becarios con un proceso de coordinación directamente con las diferentes instituciones educativas. Asimismo informa sobre los montos y fechas de pago, a fin de que padres de familia y estudiantes estén al tanto.

Nuestra misión es contribuir a la protección del Derecho a la Educación y al desarrollo humano, disminuyendo el nivel de deserción escolar mediante el otorgamiento de Becas educativas a los niños, jóvenes y adultos que se encuentren inscritos en escuelas públicas y en una situación de vulnerabilidad -indica.

¿Cuáles son los apoyos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar?

Actualmente gestiona tres programas sociales para estudiantes:



Beca Universal Rita Cetina ($1,900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante extra)

Beca Benito Juárez para Educación Media Superior ($1,900 pesos bimestrales)

Beca Benito Juárez para Educación Superior ($5,800 pesos bimestrales)

¿Recibes algún apoyo económico por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar? Te recomendamos estar al tanto, pues esta es la transformación que sufririrá.

✨Hora del chismecito✨



Tenemos nueva imagen, pero el mismo compromiso con las y los estudiantes de educación pública de todo el país. 💖



Pásale a nuestro blog 👀y conocer todos los detalles y el por qué de la transformación en #BecasBienestar. 🤩 ⏩ https://t.co/7YY0wcXB6R pic.twitter.com/Gf5mwuHABG — BecasBenito (@BecasBenito) August 12, 2025

¿Qué cambia en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar?

Según lo informado por las autoridades, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha cambiado de nombre, como parte del inicio de una nueva etapa en su estructura y operación.

“Comenzamos una nueva etapa en la que reafirmamos nuestro compromiso de convertirnos en el mejor sistema de becas del país, para que ninguna niña, niño, adolescente o joven abandone sus estudios por falta de recursos; porque creemos que la educación es un derecho, no un privilegio y porque sabemos que el bienestar de cada estudiante es el futuro de México”, explicó.

A partir de ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se transforma y adopta un nuevo nombre: Becas Bienestar.

Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.