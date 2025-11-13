Playas de Tulum vuelven a ser públicas y gratis; horarios y reglas para visitarlas
Habitantes y turistas celebran la reapertura de las playas de Tulum, tras meses de restricciones impuestas en el Parque del Jaguar.
Tras una intensa presión ciudadana y meses de negociaciones entre dependencias federales, estatales y locales, el pasado 12 de noviembre se anunció la reapertura de los accesos públicos a las playas controladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el Parque Nacional del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo .
El acceso será gratuito, aunque continuarán las restricciones para ingresar con objetos o sustancias contaminantes.
🏖️ Las playas son un derecho, no un privilegio: acceso libre y gratuito en #Tulum— Mara Lezama (@MaraLezama) November 12, 2025
Como parte de la Estrategia Integral de Turismo de Tulum, que impulsa nuestra presidenta @Claudiashein, las y los tulumnenses, visitantes y turistas pueden disfrutar de playas públicas abiertas los… pic.twitter.com/HwJ4eSM0hh
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Las cinco playas abiertas en Tulum
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa , confirmó que se habilitaron cinco accesos públicos dentro del Parque del Jaguar.
El área ahora cuenta con señalización, limpieza y vigilancia militar, además de zonas seguras para caminar, andar en bicicleta y descansar frente al mar.
En paralelo, el alcalde de Tulum , Diego Castañón Trejo, informó la apertura de dos accesos adicionales en la zona hotelera. Con ello, el destino busca recuperar su atractivo turístico y revertir la baja ocupación hotelera registrada en los últimos meses.
Playas de Tabasco en alerta por presencia de marea roja; bajan ventas
¿Por qué no había acceso a las playas de Tulum?
Desde diciembre de 2024, el Ejército había asumido el control total del Parque Nacional del Jaguar y del Parque Nacional Tulum , limitando el acceso al litoral y estableciendo tarifas de hasta 415 pesos para turistas extranjeros y 105 para residentes de Quintana Roo.
Esta medida provocó la caída en la afluencia de visitantes, el cierre de comercios en la zona arqueológica y protestas de ciudadanos y empresarios locales.
Las mejores playas de Acapulco para disfrutar el puente del Día de Muertos
Si piensas ir a Acapulco, aquí te contamos sobre algunas de sus mejores playas de las que seguramente quedarás enamorado.
Protestas de ciudadanos y empresarios rindieron frutos
Organizaciones civiles y habitantes de Tulum exigieron el libre acceso a las playas, argumentando que son bienes nacionales y no pueden estar sujetos a cobro.
El tema escaló hasta llegar a las mesas de diálogo entre la Secretaría de Turismo, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, así como representantes de la Sedena, quienes administran la zona a través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (Gafsacomm).
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.