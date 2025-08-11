Aquí podrás sacar la nueva CURP biométrica en CDMX

A principios del mes de julio, se dió a conocer la implementación de la CURP biométrica por parte del director general del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), también se informó a toda la población que ya existe un módulo en CDMX donde se podrá realizar el trámite de manera gratuita.

Este nuevo documento tendrá versión física y digital, esta CURP se convertirá en el documento de identificación nacional y es un mecanismo de lucha contra los delitos de suplantación de identidad.

¿Cómo es la nueva CURP biométrica?

La CURP biométrica es un documento que mezcla los datos comunes de identificación (nombre, fecha de nacimiento, sexo y lugar de nacimiento), con información ‘biométrica’ que refuerza la seguridad y autenticidad.

Los datos que va a capturar la nueva CURP biométrica son los siguientes:



Fotografía del rostro

Huellas dactilares de ambas manos

Firma electrónica

escaneo de iris

La gestión e integración de este documento estará a cargo de RENAPO y podrá ser de dos maneras; la transferencia de datos biométricos previamente capturados en otras instituciones como bancos y empresas, o la captura de estos en módulos de la Secretaría de Gobierno.

Requisitos y donde sacar la CURP Biométrica en CDMX

Para quienes quieran solicitar la CURP biométrica en CDMX , existe un módulo en la colonia Juárez donde se puede hacer el trámite de manera rápida y segura.

La dirección del módulo es: calle Londres 102, col Juárez, alcaldía Cuauhtémoc (muy cerca de la glorieta de Insurgentes).

El horario de atención es de 8:30 a 14:30 hrs de lunes a viernes. Podrás sacar cita directamente en su página .

Los datos para solicitar el trámite son los siguientes:

Acta de nacimiento actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

CURP

Identificación vigente con fotografía

Cuenta de correo personal activo



La nueva CURP biométrica resguarda los datos de manera hermética, solo las dependencias de gobierno podrán escanear la información mediante códigos QR.

