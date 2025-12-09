Paso a paso para sacar la nueva licencia de conducir digital de Puebla; precios y requisitos

Como parte de las estrategias de innovación y modernización a nivel general, el Gobierno de Puebla a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración dio a conocer los pasos para poder tramitar la licencia de conducir digital, la cual surge con la finalidad de reducir los trámites presenciales en la entidad.

A travé de sus plataformas oficiales, las autoridades de Puebla dieron a conocer que para poder sacar esta licencia digital, se debe tomar en cuenta cumplir con los rangos de edad requeridos, además de contar con un Expediente Digital (ED) activo en el portal oficial del Gobierno local.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir digital de Puebla

Para poder tramitar la licencia de conducir digital del estado de Puebla, las y los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años de edad

Contar con una licencia física vigente expedida en Puebla

Tener usuario y contraseña en el sistema Expediente Digital

Contar con la app oficial del gobierno de Puebla

Realizar el pago (en caso de que aplique por ser primera vez)

¿Cómo tramitar la licencia de conducir digital de Puebla?

Para poder tramitar la licencia de conducir digital las y los ciudadanos interesados deberán ingresar al siguiente enlace oficial de Ventanillas de Puebla, plataforma en la cual se deberán presentar los documentos ya mencionados.

Tras ello, se deberán seguir los siguientes puntos:

Inicia sesión con tu usuario y contraseña

Selecciona “titular o interesado”

Selecciona la opción de “generar Licencia Digital de Conducir”

Selecciona la vigencia y realiza el pago (en caso de que aplique)

Una vez realizados estos procedimientos, la licencia de conducir digital llegará vía PDF al correo electrónico registrado. Será dentro de estos documentos, que se otorgará un código QR de verificación integrado y el cual será válido ante las autoridades de tránsito correspondiente.

