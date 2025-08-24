Confirmado, este es el precio del Gas LP en CDMX y los estados del 24 al 30 de agosto del 2025

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) actualizó los precios del Gas LP en CDMX del 24 al 30 de agosto del 2025. En adn40 te decimos el costo por alcaldía, el precio de los cilindros y tanques más comunes, el costo en el Edomex y cuáles son los estados más económicos y más caros.

Además, aprende a reportar una fuga de gas para mantener la seguridad en tu hogar.

¿Cuál es el costo del Gas LP en CDMX por alcaldía?

Según la CRE, mantiene un precio uniforme en las 16 alcaldías. El kilogramo tiene un costo máximo de $19.61 pesos y el litro $10.59 pesos. Esto aplica para demarcaciones como Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, entre otras. Este precio permite calcular con facilidad cuánto cuesta el gas LP en CDMX según la zona donde vivas.

Precio por cilindro de 20 kg y tanque de 30 litros en CDMX, Edomex y Monterrey

Los precios oficiales para cilindros y tanques domésticos quedan de la siguiente manera:



CDMX y Edomex: Cilindro de 20 kg, $392.20 pesos; tanque de 30 litros, $317.70 pesos

Cilindro de 20 kg, $392.20 pesos; tanque de 30 litros, $317.70 pesos Monterrey: Cilindro de 20 kg, $403.40 pesos; tanque de 30 litros, $326.70 pesos

Estos datos ayudan a comparar los costos y planear el gasto doméstico.

Estados con el precio más bajo del Gas LP

Los precios más económicos se encuentran en el norte del país:



Coahuila: Guerrero e Hidalgo, $17.81 por kilo

Guerrero e Hidalgo, $17.81 por kilo Chihuahua: Juárez, $18.09 por kilo

Así puedes identificar dónde es más barato el gas LP por estados.

¿En qué estados está más caro el precio del Gas LP?

El gas LP por estados alcanza los precios más altos en la península de Baja California:



Baja California Sur: Loreto y Mulegé, $23.18 por kilo

Con esta información se puede planear la compra de gas evitando sobrepagos.

Precio del Gas LP en Edomex por municipio

El costo varía según la localidad:



Zonas conurbadas: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán, $19.61 por kilo

Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán, $19.61 por kilo Zonas alejadas: Ixtapan de la Sal, $20.46; Atlacomulco, $20.19 por kilo

¿Cómo reportar una fuga de gas?

Para prevenir accidentes, sigue estos pasos:



Cierra la llave de paso del tanque o medidor

Ventila el lugar

Evita prender o apagar aparatos eléctricos

Evacúa la zona

Llama al 911 o al Heroico Cuerpo de Bomberos

Revisa los precios oficiales del Gas LP en CDMX del 24 al 30 de agosto del 2025 y confirma que los distribuidores respeten la tarifa.

