El gasero ya llegó; precio del Gas LP en México del 17 al 23 de agosto

Existe un combustuble muy usado en los hogares mexicanos para cocinar, calentar agua y dar servicio a calentadores. Cada semana, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publica el precio máximo del Gas LP para evitar abusos en la venta. En adn40 te compartimos el costo por entidades, cilindro y consejos para ahorrar en su consumo.

¿Qué es el Gas LP y por qué su precio cambia cada semana?

Es una mezcla de butano y propano que se transporta en cilindros y tanques. Su uso está presente en la mayoría de los hogares de México, ya que permite cocinar, calentar agua y generar calefacción de manera accesible.

Cambia semanalmente porque depende de los costos internacionales del petróleo, de la logística de transporte y de la distancia a los centros de distribución. Por ello, los precios son diferentes en cada entidad del país.

Estados con el precio más bajo del Gas LP

Durante la semana del 17 al 23 de agosto de 2025, los estados con los costos más accesibles son Coahuila, Chihuahua y Chiapas. En municipios de Coahuila como Guerrero e Hidalgo, el precio por kilogramo es de $17.81 y por litro $9.62, los más bajos del país.

En Chihuahua, municipios como Juárez reportan precios de $18.09 por kg y $9.77 por litro, mientras que en Chiapas, localidades como Tapachula tienen costos de $18.89 por kg y $10.20 por litro.

Estados con el precio más alto del Gas LP

Por el contrario, Baja California Sur registra los costos más elevados. En Loreto y Mulegé el precio alcanza los $23.18 por kg y $12.52 por litro, mientras que en Los Cabos se mantiene en $23.03 por kg y $12.44 por litro.

En Zacatecas, municipios como Cuauhtémoc y Luis Moya tienen un costo de $21.41 por kg y $11.56 por litro, mientras que en Durango los precios llegan a $20.86 por kg y $11.27 por litro.

Precios en CDMX, Nuevo León y Jalisco

En CDMX el precio es uniforme en todas las alcaldías: $19.61 por kg y $10.59 por litro, un rango medio en comparación con otros estados.

En Jalisco, los costos varían según el municipio: en Villa Hidalgo el precio es de $20.57 por kg y $11.11 por litro, mientras que en Cihuatlán y Cuautitlán de García Barragán es de $20.00 por kg y $10.80 por litro. En Nuevo León, los precios rondan valores similares a los de la capital, pero es importante verificar la tarifa exacta en el portal de la CRE.

Precio por cilindro de 20 kg y tanque de 30 litros

El costo de un cilindro de 20 kg depende de la entidad:



En CDMX es de $392.20

En Coahuila (Guerrero e Hidalgo) el precio más bajo es de $356.20

En Baja California Sur (Loreto y Mulegé) el costo más alto es de $463.60

En cuanto a un tanque de 30 litros, en CDMX cuesta $317.70, en Coahuila $288.60 y en Baja California Sur llega hasta $375.60.

Consejos prácticos para ahorrar Gas LP

Para reducir el gasto en Gas LP, es recomendable revisar periódicamente los tanques y cilindros para evitar fugas. Usar estufas y calentadores eficientes también ayuda a consumir menos combustible.

Otra forma de ahorrar es cocinar con ollas tapadas para disminuir el tiempo de cocción, apagar pilotos de calentadores cuando no se usen y comprar solo con distribuidores autorizados. Esto garantiza seguridad, calidad y precios regulados.

