¡El gaaaaaaas! Precios del Gas LP en México del 10 al 16 de agosto de 2025

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer los precios máximos del Gas LP vigentes del 10 al 16 de agosto de 2025 en todo México. Los costos en Jalisco y gran parte del país se mantienen estables respecto a la semana anterior. En adn40 encontrarás el precio por kilogramo y litro, las diferencias regionales, cómo denunciar irregularidades, y consejos para ahorrar en tu consumo.

¿Qué es el Gas LP y en qué se diferencia del gas natural?

El Gas LP, o gas licuado de petróleo, se obtiene de la destilación del petróleo y se usa en hogares, comercios e industrias. Es ideal para cocinar, calentar agua y como combustible vehicular. Una de sus ventajas es que genera menos emisiones contaminantes y ayuda a prolongar la vida de los motores.

A diferencia del Gas LP, el gas natural proviene de yacimientos fósiles y se distribuye mediante ductos. Puede ser más económico en ciertas zonas, pero su disponibilidad está limitada a regiones con infraestructura de transporte.

Precios del Gas LP en las principales ciudades de México

En Guadalajara y Zapopan, el precio máximo por kilogramo es de $20.16, lo que equivale a $604.80 por un cilindro de 30 kg. Por litro, el costo es de $10.89. En la Ciudad de México (CDMX), el precio es de $10.64 por litro, mientras que en Monterrey es de $10.95 por litro.

Las tarifas más altas se registran en La Paz, Baja California Sur, con $22.81 por kg, y las más bajas en municipios de Coahuila, donde se paga hasta $19.37 por kg.

¿Cómo denunciar abusos en la venta de Gas LP?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibe reportes por irregularidades en la venta de Gas LP, como faltantes en cilindros o camiones repartidores. Las quejas se pueden enviar por correo a denunciasgaslp@profeco.gob.mx o vía WhatsApp al 55 4365 2339. Este mecanismo garantiza que los consumidores puedan defender sus derechos.

Consejos para ahorrar Gas LP en casa

Reducir el consumo de Gas LP ayuda a tu economía y al medio ambiente, para ello:



Verifica fugas en conexiones

Usa estufas y calentadores eficientes

Cocina con recipientes adecuados

Ajusta el termostato a 50 °C

Apaga el piloto cuando no uses el calentador por varios días

