Esto se sabe sobre el desabasto de gasolina en CDMX y Edomex

En este mes de agosto de 2025 algunas estaciones de combustible han presentado una especie de desabasto de gasolina lo cual ha alertado a algunos consumidores ya que viene el recuerdo de aquel 2018 cuando en las gasolineras se presentaban largas filas debido a la escasez de combustible. Esto a consecuencia de que la administración de AMLO, como estrategia para combatir el robo de hidrocarburos, cerró ductos que provocaron que la gasolina llegara en menos medida a algunas partes del país, incluída la CDMX y Edomex.

Desabasto de gasolina en CDMX



pic.twitter.com/OtMI1sFWGM — David Santiago Hernández (@David_SantiagoH) August 14, 2025

¿Hay desabasto de gasolina en CDMX y Edomex en agosto del 2025?

Según testimonios de despachadores de combustible en algunas estaciones de la CDMX y el Edomex el desabasto de gasolina es de alguna forma real, pues en ciertas gasolineras solo tienen a la venta la llamada Magna, mientras que la roja o Premium no les ha llegado. Algunos medios han dado a conocer lo que los mismos trabajadores de las estaciones han comentado sobre esto:

Hay desabasto, no teníamos siquiera Magna, nos llegó en la madrugada -explicó un despachador de gasolina en Benito JUárez

En algunos otros puntos del Edomex y la CDMX se han visto algunas gasolineras sin servicio y los despachadores han indicado a medios de difusión nacional que no les han llegado las pipas a surtir, pero que no saben cuál es el motivo de estos retrasos.

¿Qué dice el Gobierno Federal sobre si hay o no desabasto de gasolina?

Durante la conferencia mañanera de este jueves 14 de agosto, la presidenta de México afirmó que sí hay problema con el abasto de gasolina en algunos puntos del país, pero dijo que es un tema que se va a resolver:

“Se va a resolver, no es que no haya (combustibles), sí está llegando combustible, pero sí hay por ahí un problema con los piperos, pero ya está por resolverse. Especialmente Chiapas (es el más afectado), pero se va a resolver, ya lo trae la Secretaría de Energía, Pemex, todos”.

