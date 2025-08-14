IA responde cuánto tardaría un joven con el salario mínimo en comprar una vivienda

La mayoría de los jóvenes sueñan con tener su propia casa, sin embargo comprar una vivienda o departamento, sobre todo en las megalópolis, como la Ciudad de México (CDMX) no es nada fácil si se toma en cuenta que muchos ganan el salario mínimo. Es por ello que el equipo de adn40 le preguntó a ChatGPT cuánto tardarían en adquirir una vivienda.

Las casas o los departamentos en las ciudades son más caras debido a que suelen tener al alcance mayores servicios para garantizar una vida digna. Además en las megalópolis suele haber mayor seguridad, escuelas, hospitales, sin mencionar que es el más fácil encontrar un empleo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuánto tiempo tardaría un joven en comprar una casa?

Si se toma un cuenta que el salario mínimo en México es de 278.80 pesos, con excepción de la zona fronteriza y una vivienda promedio cuesta alrededor de 2.8 millones, los jóvenes tardarían en liquidar su casa en un tiempo de entre 25 y 26 años, si es que destinan todo su dinero para alcanzar esta meta.

Sin embargo, esto casi nunca ocurre, porque parte del salario se destina para comida, transporte, servicios médicos y del hogar, educación y pasatiempos.

De acuerdo con ChatJPT, el promedio podría costear hasta 1.2 millones de los 4.7 que cuesta una vivienda en promedio. En el caso de un departamento pequeño costaría 2 millones 844 mil 950 pesos.

Tiempo tardaría un joven en comprar una casa con ahorro del 20% del salario mínimo

Si el joven cuenta con ahorro del 20 % del salario mensual, podría liquidar una casa o al menos un departamento pequeño en141.7 años. Esto refleja la gran dificultad de alcanzar un pago completo solo con el salario mínimo.

¿Es necesario un crédito para comprar una casa en CDMX?

Si un joven sólo percibe el salario mínimo en la Ciudad de México necesitaría dos décadas y 5 años para costear una vivienda pequeña si pudiera ahorrar todo su ingreso. Si tiene un ahorro moderado del 20 %, ese tiempo subiría a más de un siglo. Es por ello que la mayoría de los chilangos se ve en la necesidad de subsidios, créditos hipotecarios, apoyos familiares o ahorros.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

