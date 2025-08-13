Así es el trámite de la tarjeta del INAPAM para el cierre del 2025; requisitos para pensionados

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) surgió con el propósito de ayudar a las personas de la tercera edad para que disfruten de mejores condiciones de vida, por medio de los beneficios de la tarjeta INAPAM .

Sí estás interesado en obtener tu tarjeta INAPAM, pero no sabes a dónde acudir, en adn40, te contamos cuáles son los requisitos en 2025 y cómo puedes ubicar el módulo INAPAM más cercano a tu domicilio.

¿Quiénes pueden obtener el apoyo de INAPAM?

El INAPAM tiene el objetivo de brindar beneficios a los adultos mayores que tienen 60 años cumplidos o más.

Las personas que obtengan su credencial INAPAM en 2025 podrán acceder a descuentos en miles de comercios afiliados al programa en todo el país. Además, contarán con servicios de salud gratuitos, talleres y conferencias, así como apoyo para el empleo, en caso de que deseen seguir trabajando.

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX y el resto de la República mexicana ?

Los adultos mayores que estén interesados en aliarse al INAPAM, deberán de acudir a alguno de los módulos de atención que están distribuidos a lo largo de la República mexicana. En el caso de la CDMX existen 14 módulos disponibles.

Para ubicar el módulo INAPAM más cercano a tu domicilio, sigue estos sencillos pasos:

Da clic en este ENLACE

Selecciona tu entidad

Selecciona tu municipio

Da clic en Buscar

Requisitos para obtener la tarjeta INAPAM

Obtener la tarjeta INAPAM es mucho más sencillo de lo que te imaginas, únicamente, tienes que contar con la documentación requerida en original y copia. Los requisitos para la tarjeta INAPAM son los siguientes:



Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional)

CURP Certificada

Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses)

1 fotografía tamaño infantil (blanco y negro o a color)

(blanco y negro o a color) Persona de contacto de emergencia (CURP, número de teléfono)

¿Dónde hacen descuento con INAPAM?

Uno de los beneficios más atractivos de la tarjeta INAPAM para adultos mayores es que ofrece descuentos imperdibles en varios comercios y servicios a lo largo del país. Si quieres conocer la lista completa de los descuentos disponibles en 2025 para los beneficiarios, solo dale clic a este ENLACE .

No dejes pasar la oportunidad, si ya cumpliste 60 años acude a tu módulo más cercano y obtén la tarjeta INAPAM antes de que termine el 2025.

