SEP confirma si habrá o no clases el próximo jueves 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe

Diciembre es el mes en el que hay varias celebraciones, por ejemplo, el Día de la Virgen de la Guadalupe, Navidad y Año Nuevo, y si eres trabajador o estudiante y ni sabes si el 12 de diciembre es día feriado aquí te contamos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo (LFT) se encargan de informar cuando un día es feriado o festivo y en adn40 te decimos qué pasará con el 12 de diciembre para que vayas tomando previsiones.

¿Hay clases el 12 de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP , el 12 de diciembre sí hay clases por lo que todos los alumnos acudirán a las escuelas con normalidad.

Sin embargo, es importante que te informes directamente con la escuela de tu hijo o hija para conocer si tienen contemplado cerrar las instalaciones o si la operación en la escuela será normal.

¿Es día feriado el 12 de diciembre?

En el caso de los trabajadores, la LFT establece que el 12 de diciembre no es un día oficial o festivo, es decir que no se suspenden labores. Pero como en el caso anterior es importante que lo consultes en tu centro de trabajo porque en algunas ocasiones sí se toman medidas y se pueden cambiar los horarios.

¿Se paga doble el 12 de diciembre?

El 12 de diciembre no se paga doble debido a que no es un día de asueto oficial, por lo tanto los patrones no están obligados a dar descanso a sus empleados y las actividades se realizan con normalidad.

¿Qué ce celebra el 12 de diciembre?

En México el 12 de diciembre se celebra la aparición de “La Virgen Morena”, los festejos comienzan en la víspera del 12 de diciembre con la interpretación de las mañanitas.

Debido a que miles de personas asisten a la Basílica de Guadalupe, es muy común que haya cierres viales y que algunas escuelas o centros de trabajo de la zona suspendan actividades debido a que es muy complicado transitar por la zona en esa fecha.

