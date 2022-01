Contrajo COVID-19 y su pene se redujo unos 3 centímetros

Una consecuencia tan rara como impactante se comprobó en un hombre de EUA, que contrajo el virus de la COVID-19. Luego de transitar la enfermedad con grandes dificultades, verificó que su pene se redujo considerablemente.

El hombre contó su experiencia a través de un podcast de consejos sexuales How To Do It. Durante la entrevista, explicó que esta consecuencia de COVID-19 está afectando su bienestar sexual y en sus relaciones con mujeres.

Aunque no quiso dar su nombre, se identificó a sí mismo como un hombre heterosexual de treinta años, oriundo de los Estados Unidos. En el podcast confesó que su pene se redujo exactamente 3.81 centímetros.

Este paciente de COVID-19 transcurrió la enfermedad en el mes de julio de 2021, y sus síntomas fueron realmente fuertes. Incluso debió ser hospitalizado para lograr la recuperación del virus.

Pero nada de lo sucedido indicaba lo que llegó después, y que los médicos consideran poco común.

¿Por qué su pene se redujo luego de la COVID-19?

Según diferentes especialistas, la razón radica en el daño vascular que puede generar la COVID-19 en hombres y mujeres que lo padecen. No es precisamente el virus el que provoca la reducción del pene, sino la disfunción eréctil.

“En julio del año pasado contraje COVID-19 y estaba muy enfermo. Cuando salí del hospital, tenía algunos problemas de disfunción eréctil. Esos mejoraron gradualmente con algo de atención médica, pero parece que me quedé con un problema duradero”. Explica el hombre durante la entrevista.

Luego agregó: “Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio.”

Según los médicos, la consecuencia en su pene se debe al daño vascular. El Dr. Charles Welliver, urólogo y Director de Salud Masculina en Albany Medical College, Nueva York, dijo que “La infección por COVID-19 puede causar disfunción eréctil y, en algunos casos, un encogimiento del pene si la disfunción eréctil persiste durante cierto período de tiempo.”

Esto es precisamente lo que le ocurrió al hombre, quien sufrió de disfunción durante el tiempo suficiente para lo que vino después. Su pene se redujo y se contrajo al no tener erecciones.

¿Podrá volver a tener su pene normal?

“Hay problemas vasculares bastante significativos que ocurren con los hombres. Los estudios han demostrado que los hombres pueden tener priapismo, la erección prolongada que es peligrosa en sí misma, y también pueden tener disfunción eréctil por COVID-19”, explicó Welliver.

“Cuando los hombres tienen disfunción eréctil, tienen una falta de erecciones por un tiempo, y cuando eso sucede, en realidad se encogen un poco”, añadió.

Con algunos datos científicos que respaldan su teoría, el especialista Welliver cree que el hombre cuyo pene se redujo por COVID-19, tiene esperanza de volver a tener su tamaño normal, con tratamiento médico, bombas de vacío y estiramientos.

