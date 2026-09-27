Abaten a alias “Robinson Gutiérrez”, cabecilla de la Segunda Marquetalia y señalado por crimen de Miguel Uribe

Un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de Colombia terminó este domingo con la muerte de alias “Robinson Gutiérrez”, señalado como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia.

Golpe a la Segunda Marquetalia: muere alias “Robinson Gutiérrez” en operativo en Colombia Operativo en Huila termina con alias “Robinson Gutiérrez” abatido; lo vinculan al caso Miguel Uribe (Abelardo De La Espriella)

El procedimiento se realizó en la vereda El Cadillo, municipio de Tello, Huila, y contó con la participación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea. Además de la muerte de Gutiérrez, las autoridades reportaron la captura de otros tres integrantes de la estructura.

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🚨 #AlertaADN | El presidente de #Colombia, Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA ), informó que fue abatido alias "Robinson Gutiérrez"; señalado como líder de la organización criminal Segunda Marquetalia; se le atribuye la muerte del senador Miguel Uribe, ocurrido en 2025… — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 27, 2026

¿Quién era alias “Robinson Gutiérrez”?

Las autoridades identifican a “Robinson Gutiérrez” como Miguel Orlando Guzmán González y lo señalaban como responsable del componente político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno colombiano, el grupo tenía presencia en Huila y Caquetá, donde se le atribuyen actividades como extorsiones, amenazas contra campesinos y reclutamiento de menores.

Le estamos haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay. Este es el resultado de la operación en Tello, Huila: alias “Robinson Gutiérrez” dado de baja, tres capturados y armamento incautado.



Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez



¡Firme por la Patria!



¡Que viva Cristo Rey!… pic.twitter.com/dpQuBAsIGq — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

¿Qué relación tenía alias “Robinson Gutiérrez” con Miguel Uribe?

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que Gutiérrez estaba implicado en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado durante la jornada del 7 de junio de 2025 y quien murió el 11 de agosto de ese mismo año .

Reportes periodísticos locales señalan que la presunta participación de Gutiérrez estaría relacionada con la financiación y logística del crimen; sin embargo, las investigaciones sobre el asesinato de Miguel Uribe continúan y esta vinculación debe entenderse como un señalamiento de las autoridades mientras se establecen judicialmente las responsabilidades.

#EsNoticia | Cayó alias ‘Robinson Gutiérrez’, señalado cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, de la Segunda Marquetalia.



En una operación conjunta del @COL_EJERCITO y la @FuerzaAereaCol, desarrollada en Tello, Huila, fue neutralizado. Durante el… https://t.co/OUGE5VRvB8 pic.twitter.com/Jx208SLadg — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) September 27, 2026

El Gobierno de Colombia calificó el operativo como un resultado contra la Segunda Marquetalia, aunque el propio mandatario indicó que se trataba de un resultado preliminar y que la información sería ampliada tras concluir las verificaciones; ¿qué nuevos elementos aportará este operativo para esclarecer el asesinato de Miguel Uribe?

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