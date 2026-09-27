Abaten a alias “Robinson Gutiérrez”, cabecilla de la Segunda Marquetalia y señalado por crimen de Miguel Uribe

Un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de Colombia terminó este domingo con la muerte de alias “Robinson Gutiérrez”, señalado como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia.
El procedimiento se realizó en la vereda El Cadillo, municipio de Tello, Huila, y contó con la participación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea. Además de la muerte de Gutiérrez, las autoridades reportaron la captura de otros tres integrantes de la estructura.
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¿Quién era alias “Robinson Gutiérrez”?
Las autoridades identifican a “Robinson Gutiérrez” como Miguel Orlando Guzmán González y lo señalaban como responsable del componente político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro.
De acuerdo con información difundida por el Gobierno colombiano, el grupo tenía presencia en Huila y Caquetá, donde se le atribuyen actividades como extorsiones, amenazas contra campesinos y reclutamiento de menores.
¿Qué relación tenía alias “Robinson Gutiérrez” con Miguel Uribe?
El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que Gutiérrez estaba implicado en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado durante la jornada del 7 de junio de 2025 y quien murió el 11 de agosto de ese mismo año.
Reportes periodísticos locales señalan que la presunta participación de Gutiérrez estaría relacionada con la financiación y logística del crimen; sin embargo, las investigaciones sobre el asesinato de Miguel Uribe continúan y esta vinculación debe entenderse como un señalamiento de las autoridades mientras se establecen judicialmente las responsabilidades.
El Gobierno de Colombia calificó el operativo como un resultado contra la Segunda Marquetalia, aunque el propio mandatario indicó que se trataba de un resultado preliminar y que la información sería ampliada tras concluir las verificaciones; ¿qué nuevos elementos aportará este operativo para esclarecer el asesinato de Miguel Uribe?
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