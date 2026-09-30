Donald Trump anunció el retiro de las tropas de EUA en Irak: “¡Es un gran día!"

El presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump, dio a conocer que, a partir de este miércoles 30 de septiembre, las tropas estadunidenses dejarán Irak tras más de 20 años de presencia en el territorio.

Por medio de su red social R-Truth, el mandatario aseguró que se trata de “un gran día” para los Estados Unidos porque confirman una “victoria decisiva” contra ISIS, el grupo yihadista del Estado Islámico al que combatieron durante décadas.

“Este día es una victoria para los Estados Unidos, una victoria para Irak y una victoria decisiva sobre ISIS que ha sido completamente diezmado por la administración Trump, en el primer mandato, junto con otros jugadores muy malos y peligrosos”, redactó.

🚨#AlertaADN



Donald Trump (@POTUS) anunció la salida de las últimas tropas estadunidenses de Irak pic.twitter.com/9r8O5Qi4sT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Trump destaca respaldo al primer ministro de Irak

En el mensaje de este día, Trump aseguró que EUA se retira del país asiático con Ali al-Zaidi como “un nuevo primer ministro maravilloso”, personaje al que apoyó y que ganó recientemente la elección.

“El primer ministro Al-Zaidi es excepcional y con suerte podrá manejar las cosas muy bien. Vinimos a luchar contra un califato. Ya no hay un califato. ¡Nos vamos a casa!“, continuó.

Asimismo, aprovechó para destacar que en la misión, en el tiempo que él la comandó, estableció directrices que permitieron decidir el regreso de las tropas.

¿Por qué EUA tenía tropas en Irak?

En 2003, Estados Unidos entró en Irak para derrocar a Saddam Hussein, pero primero tuvieron que tomar la ciudad de Bagdad, esta situación desencadenó en conflictos internos y una lucha que se extendió durante años.

Fue hasta el 2011 cuando se dio la primera retirara de tropas; sin embargo, en 2014 regresaron al país asiático de la mano de una coalición internacional bajo la premisa de frenar y combatir a ISIS.

La decisión del retiro de tropas, en realidad, no es completamente de la presente administración, sino que se dio casi dos años después del acuerdo entre EUA e Irak para poner fin a la Operación Resolución Inherente, es decir, durante el gobierno de Joe Biden.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.