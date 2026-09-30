Avión aterriza de emergencia en Arabia Saudita tras brutal ataque entre pilotos

Un avión comercial de FlyDubai que se dirigía a Israel fue desviado y aterrizó de emergencia en Arabia Saudita, luego de que se registrará un feroz ataque entre los pilotos de la aeronave. El copiloto atacó con un cuchillo al capitán.

El hecho provocó que los pasajeros vivieran momentos de verdadero terror, cuando la aeronave de FlyDubai emitió una alerta de emergencia solo unos minutos después del despegue. Pero, ¿qué ocurrió en el interior de la aeronave? Te contamos los detalles.

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¿Qué pasó en el vuelo de FlyDubai?

El vuelo FZ 1073 de FlyDubai despegó desde Dubái, en Emiratos Árabes, con destino al aeropuerto de Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, en Israel. No obstante, un poco después del despegue la aeronave emitió una alerta reportando un “incidente”.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

En el interior de la cabina se produjo una pelea entre los pilotos. Aunque hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa de la discusión que escaló rápidamente hasta que el copiloto atacó con un cuchillo al capitán. Trascendió que el copiloto intentó tomar el control de la aeronave.

Fue entonces que algunos de los pasajeros irrumpieron en la cabina y sometieron al presunto agresor; asimismo, dieron primeros auxilios al piloto herido con arma blanca.

Durante el ataque, la aeronave comenzó a caer violentamente y se habla de una pérdida de altitud de 4000 metros en menos de 30 segundos. Finalmente, la aeronave logró ser estabilizada y aterrizó de emergencia en Tabak, Arabia Saudita.

Autoridades investigan el caso en el vuelo de FlyDubai

Personal de seguridad saudí arrestó al sospechoso al aterrizar en Tabuk y ya realizan las investigaciones correspondintes para determinar qué fue lo que sucedió en la cabina del avión de FlyDubai.

Por su parte, el gobierno de Israel investiga un posible atentado terrorista y si el copiloto pretendía estrellar la aeronave con todos sus pasajeros.

Se aguardan ahora los resultados de la investigación y del interrogatorio en Arabia Saudita para determinar la motivación y si el copiloto actuó solo.

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