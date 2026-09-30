Christa Pike: La razón por la que se suspende a ÚLTIMA HORA la ejecución en Tennessee

Christa Pike estaba a punto de caminar por el corredor de la muerte para recibir la inyección letal; sin embargo, la ejecución que se llevaría a cabo este miércoles 30 de septiembre, en punto de las 10:00 horas, tiempo de Tennessee, quedó suspendida.

Apenas dos horas antes, un juez federal ordenó la suspensión de la ejecución de la primera mujer en 200 años en el estado, condenada tras cometer un brutal asesinato, en 1995, cuando solo tenía 18 años de edad. La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito emitió una orden suspendiendo su ejecución “hasta nueva orden”.

Pero, ¿por qué quedó suspendida la ejecución de Christa Pike? De acuerdo con lo informado, los jueces llegaron a la conclusión de que necesitan más tiempo para valorar los nuevos argumentos de Pike, ya que sus abogados señalan que no se prestó atención a factores como las múltiples agresiones sexuales que sufrió Pike, incluso antes de la edad escolar.

Este fallo se produce después de que el gobernador de Tennessee rechazara la solicitud de clemencia de Christa Pike a principios de esta semana.

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¿Qué delito cometió Christa Pike?

Cuando Christa Pike tenía 18 años de edad, ella y su novio, de 17, habían ingresado a un campamento de formación laboral para jóvenes con problemas. Fue ahí que conocieron a Collen Slemmer, de 19 años. Al parecer, Christa Pike se sintió amenazada, pues creía que la joven podría estar interesada sentimentalmente en su novio. Por lo que planeó su asesinato.

🚨 A horas de su ejecución, un tribunal de Estados Unidos suspendió temporalmente la pena de muerte de Christa Pike en Tennessee.



La decisión permitirá revisar sus alegatos sobre abuso sexual infantil pic.twitter.com/Ofs2Tu4t5N — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2026

Christa Pike y su novio llevaron con engaños a Collen a una zona boscosa en el campus de la Universidad de Tennessee y, una vez ahí, comenzaron a torturarla y golpearla hasta la muerte. Christa le despedazó el cráneo con un pedazo de asfalto. Luego tomó un pedazo del cráneo de Colleen y lo presumió con sus conocidos. Por estos hechos fue condenada a pena de muerte.

¿Qué pasará con Christa Pike?

Por el momento, Christa Pike continuará en el corredor de la muerte, donde ya ha pasado los últimos 31 años. Mientras tanto, el tribunal de apelaciones revisará si las alegaciones sobre los abusos sexuales y violaciones que sufrió Pike durante su infancia fueron debidamente evaluadas antes de ser condenada a pena de muerte.

En los últimos años, los abogados de Pike han señalado que el estado de Tennessee se había negado hasta ahora a suspender la ejecución, pues sostienen que la condenada había mentido sobre los presuntos abusos sexuales que sufrió en la infancia.

¿Christa Pike fue víctima de abuso sexual infantil?

De acuerdo con Sandra Babcock, experta en género y pena de muerte de la Facultad de Derecho de Cornell, que además ha trabajado en la defensa de Pike, asegura que el jurado no consideró que la mujer condenada a pena de muerte sufrió abusos físicos y sexuales por varios maridos y novios de su madre; así como, por el novio de su abuela.

Además, en 2021, a Pike le diagnosticaron trastorno bipolar desde entonces recibe medicación.

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