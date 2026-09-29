Christa Pike: El atroz crimen de la ÚNICA mujer en el corredor de la muerte en Tennessee; será ejecutada mañana

Christa Pike es la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y, también, es la primera mujer que podría ser ejecutada en este estado en casi 200 años. Christa Pike lleva 31 años en prisión y, este 30 de septiembre de 2026, si nada cambia, recibirá la inyección letal.

De acuerdo con su mejor amiga, Ashlee Sellars, Pike ha pedido que ninguno de sus seres queridos estén presentes en su ejecución. Pero, ¿qué crimen cometió esta mujer? Te contamos quién es Christa Pike y cómo llegó al corredor de la muerte.

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¿Qué delito cometió Christa Pike en 1995?

A los 18 años de edad, Christa Pike y su novio de 17 golpearon y torturaron hasta la muerte a Collen Slemmer, una chica de 19 años, a la que conocieron en un campamento de formación laboral para jóvenes con problemas.

En ese entonces, Christa Pike aseguró que se sintió amenazada, porque supuestamente Colleen estaba interesada en su novio. Mediante engaños, Pike llevó a Colleen a una zona boscosa en el campus de la Universidad de Tennessee. Una vez ahí, ella y su novio torturaron y golpearon a la chica. Chista Pike terminó con la vida de Colleen destrozándole el cráneo con un trozo de asfalto.

Tras cometer el crimen, la joven Pike tomó un trozo del cráneo de su víctima y se lo llevó como trofeo. Esto aceleró su detención, ya que Pike no dudó en presumir el acto ante sus conocidos. Por estos actos, Christa fue condenada a pena de muerte.

Una vez en prisión, Christa Pike recibió una condena añadida de 25 años de cárcel lueg de que intentó estrangular a su compañera de celda.

¿Cuándo van a ejecutar a Christa Pike?

En esta última semana, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó formalmente la solicitud de conmutación de la condena presentada por la defensa de Pike. Por esta razón, los abogados defensores de Pike acudieron de urgencia a la Corte Suprema de EUA para solicitar la suspensión de último momento de la ejecución.

Los abogados de la condenada argumentan que Christa Pike padece problemas de salud mental derivados de los múltiples abusos sexuales que sufrió desde antes de la edad escolar.

No obstante, todo parece indicar que la ejecución se llevará a cabo tal y como está prevista este miércoles 30 de septiembre de 2026, en punto de las 10:00 a.m., hora central del estado de Tennessee.

La madre de la víctima exige que se ejecute a Christa Pike

Por su parte, May Martínez, la madre de Colleen, apoya la ejecución de Christa.

“Me sentiría mejor si sintiera el mismo dolor que sintió Colleen”, comentó. “Se me rompe el corazón cada día porque lo revivo una y otra vez, y ya no puedo más, y quiero que esto suceda antes de morir”.

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