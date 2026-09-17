Cambio climático: fenómenos extremos, guerras y el impacto en la economía

En este análisis abordamos cómo los fenómenos naturales asociados al cambio climático, como los eventos de El Niño, podrían presentarse con mayor frecuencia e intensidad, generando consecuencias para las comunidades y las actividades económicas.

También exploramos la relación entre las guerras, el deterioro ambiental y sus repercusiones en el clima, así como los efectos que estos fenómenos pueden tener sobre la violencia social y la productividad de los trabajadores.

¿Qué podemos hacer para enfrentar este escenario? Analizamos las posibles soluciones y la importancia de impulsar acciones colectivas para reducir los efectos del cambio climático y construir sociedades más resilientes.

Un análisis sobre los desafíos ambientales y económicos que marcarán el presente y el futuro.