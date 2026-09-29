Trump y los gigantes de la IA forman polémico acuerdo: Así buscan controlar la Inteligencia Artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunos de los principales líderes de la industria tecnológica firmaron este martes un acuerdo voluntario relacionado con el desarrollo seguro de la Inteligencia Artificial, en un momento de creciente debate sobre los riesgos y el futuro de esta tecnología.

El anuncio ocurrió durante un encuentro en la Casa Blanca con destacados ejecutivos del sector; entre los asistentes estuvieron Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Sundar Pichai, Dario Amodei y representantes de Open AI, entre otros.

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( TS: Sep 29 2026, 5:24 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‍‍‍‍‌​‌‍‍‍​​‌‍​‌‌‍‍‌‍​​‍‍‍‍​‍‌ pic.twitter.com/oQbSge5wwU — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 29, 2026

El presidente Donald Trump publicó un documento que su administración presentó como un acuerdo sobre inteligencia artificial y que, según él mismo afirmó anteriormente, fue firmado por él y ejecutivos tecnológicos con los que se reunió en Washington; Trump publicó el documento en su plataforma Truth Social.

¿Qué establece el acuerdo sobre Inteligencia Artificial?

El documento, que comenzó a circular en redes sociales, plantea que las compañías adopten controles internos sólidos para supervisar el comportamiento y desarrollo de sus sistemas de IA; también contempla mecanismos de revisión y auditorías independientes para evaluar las medidas de seguridad implementadas por las empresas.

Donald Trump habla con los medios de comunicación en la entrada de la Casa Blanca tras un almuerzo con líderes tecnológicos en el Salón Este, en Washington El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, el fundador y director ejecutivo de SpacexAI, Elon Musk , y el presidente de la Cámara de Representantes de EUA, Mike Johnson, posan en la entrada de la Casa Blanca tras un almuerzo en el Salón Este, en Washington, D. C. (Jonathan Ernst/REUTERS)

Trump calificó el compromiso como “moralmente vinculante”, aunque el carácter anunciado es voluntario y no equivale a una nueva ley federal que obligue jurídicamente a las compañías.

El acuerdo llega mientras aumenta la presión para establecer mecanismos de seguridad frente al desarrollo acelerado de modelos cada vez más avanzados.

¿Por qué el pacto de la IA genera tanta atención?

La iniciativa coloca directamente a las grandes empresas tecnológicas en el centro de la discusión sobre seguridad, supervisión y gobernanza de la Inteligencia Artificial.

El gobierno estadounidense busca mantener el liderazgo del país en IA, mientras distintas voces del sector han planteado la necesidad de mayores controles ante posibles riesgos.

El debate apenas comienza; ¿Serán suficientes los compromisos voluntarios de las grandes tecnológicas para garantizar un desarrollo seguro de la Inteligencia Artificial?

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