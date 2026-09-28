VIDEO | Kilauea vuelve a rugir en Hawái: ¿está por comenzar otra gran fuente de lava?

El resplandor de la lava volvió a iluminar el cráter Halemaʻumaʻu, en la cumbre del volcán Kilauea, en Hawái, mientras científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mantienen abierta la posibilidad de que se produzca un nuevo episodio de potentes fuentes de lava.

Imágenes difundidas muestran el intenso brillo volcánico en el interior del cráter, donde continúa la actividad en varios puntos de emisión. El USGS mantiene actualmente el volcán en nivel de alerta WATCH y el código de aviación en “ORANGE”.

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Lava glowed at Hawaii’s Kilauea volcano on Sunday as USGS scientists say another episode of powerful lava fountaining remains possible. pic.twitter.com/BoVnkVmhjN — CNN Weather (@CNNweather) September 28, 2026

¿Kilauea volverá a lanzar enormes fuentes de lava?

El USGS señala que el episodio 55 sigue siendo posible, aunque no puede determinarse con certeza cuándo comenzaría. La actividad reciente incluye pequeños desbordamientos de lava por el respiradero norte, además de resplandor, llamas y salpicaduras intermitentes en los respiradores norte, sur y oeste.

El sistema volcánico permanece altamente presurizado; sin embargo, los científicos advierten que la señales actuales no permiten confirmar que vaya a comenzar inmediatamente un nueva fase de fuentes de lava.

Hawaiian Volcano Observatory Message 2026-09-28 15:26:05 HST. Kīlauea summit overflows continue from the north and south vents today. From 2:52 p.m. to 3:04 p.m. HST, the most vigorous north vent overflow occurred since vent activity resumed on... — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) September 29, 2026

Impresionante erupción del volcán Kilauea en Hawái

La actividad 2024-2006 ha producido 54 episodios de fuentes de lava hasta el pasado mes de agosto; algunos con alturas superiores a los 500 metros, de acuerdo con datos del USGS. El organismo considera que la escala de estas fuentes no tiene precedente en la caldera de la cumbre desde que existen registros escritos, iniciados en 1823.

Los episodios anteriores han generado auténticos muros de lava y flujos que se extendieron por el suelo del cráter; por ahora Kīlauea continúa bajo vigilancia permanente. La pregunta es: ¿Si el resplandor observado será solamente otra señal de actividad o el preludio de un nuevo episodio espectáculo de lava?

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