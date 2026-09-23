Desde la ONU, Trump exige a México recuperar el control de su territorio frente a los cárteles

Donald Trump afirmó ante la Asamblea General, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que México es el “epicentro” de la violencia de los cárteles y sostuvo que Estados Unidos no puede compartir una frontera de más de tres mil kilómetros con un territorio, según sus palabras, controlado por grupos criminales.

El presidente estadounidense también calificó a los cárteles como organizaciones que están “en guerra con la civilización” y recordó que su gobierno los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras; además, planteó que podrían ser combatidos mediante acciones militares.