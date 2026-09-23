Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo” que se encuentra “estacionario” frente a las costas mexicanas
/Internacional/Video

Desde la ONU, Trump exige a México recuperar el control de su territorio frente a los cárteles

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Donald Trump colocó a México en el centro de su mensaje sobre la violencia de los cárteles; aunque destacó que mantiene una buena relación con el gobierno.

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa

Donald Trump afirmó ante la Asamblea General, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que México es el “epicentro” de la violencia de los cárteles y sostuvo que Estados Unidos no puede compartir una frontera de más de tres mil kilómetros con un territorio, según sus palabras, controlado por grupos criminales.

El presidente estadounidense también calificó a los cárteles como organizaciones que están “en guerra con la civilización” y recordó que su gobierno los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras; además, planteó que podrían ser combatidos mediante acciones militares.

Tags relacionados