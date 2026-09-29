El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía Nacional de Países Bajos asestaron un nuevo golpe a ShinyHunters, grupo internacional de hackers que es señalado por efectuar ataques informáticos, además de robo de información en Estados Unidos, Países Bajos y otras naciones.

El FBI informó que uno de sus presuntos líderes de la organización fue detenido en territorio neerlandés durante una operación coordinada con su unidad de Delitos Cibernéticos de Alta Tecnología; la detención se realizó bajo la legislación de Países Bajos y forma parte de una investigación que sigue abierta.

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El FBI detuvo a uno de los presuntos líderes de "ShinyHunters", un grupo internacional de ciberdelincuencia que opera principalmente en Estados Unidos y Países Bajos https://t.co/nkXBP4sbr5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 29, 2026





¿Por qué ShinyHunters está bajo la lupa del FBI?

El grupo ha sido vinculado con una serie de filtraciones masivas de datos y extorsiones; según el FBI, desde el año pasado ShinyHunters habría vulnerado más de 140 organizaciones, además de obtenido al menos 70 millones de dólares en pagos de extorsión.

El caso que cobró especial relevancia sucedió en septiembre después de que el grupo internacional de ciberdelincuencia afirmara haber obtenido información de empleados y aspirantes a trabajar en el Buró Federal de Investigaciones.

‼️ BREAKING: A ShinyHunters suspect known as 'Umbreon', aka Pepijn van der Stap, was arrested a couple of weeks ago, according to Krebs.



He's a 23-year-old convicted Dutch hacker who was on parole and detained again around September 16 on suspicion of aiding ShinyHunters data… pic.twitter.com/lwxBALx8XE — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) September 28, 2026

La agencia Reuters señaló que los atacantes difundieron una muestra que presuntamente contenía datos personales; el FBI confirmó que investigaba actividad no autorizada relacionada con su portal de empleos.

El propio FBI señaló que sus equipos están trabajando con autoridades internacionales para obtener y ejecutar nuevas pistas derivadas de la detención. La operación también demuestra el alcance internacional de las investigaciones contra grupos de ciberdelincuencia que operan desde distintos países y utilizan infraestructura digital distribuida.

Mientras las autoridades continúan siguiendo nuevas líneas de investigación, una pregunta permanece abierta: ¿cuántos integrantes más de ShinyHunters podrían estar detrás de sus operaciones?

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