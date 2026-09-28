Rusia ataca la Academia Nacional de las Ciencias de Ucrania; reportan muertos y heridos

Un dron ruso alcanzó la sede de la Academia Nacional de las Ciencias en Ucrania, ubicada en pleno centro de la capital Kiev, causando la muerte de, al menos, una persona, así como seis heridos.

El ataque de Rusia fue condenado por la comunidad internacional, especialmente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien aseguró que Europa se encuentra trabajando “más duro que nunca” para fortalecer la defensa de Ucrania.

Por su parte, Polonia activó las operaciones militares en el espacio aéreo tras la ola de ataques.

A Russian strike against the building of the National Academy of Sciences of Ukraine. A rescue operation is underway: crews are putting out the fire and searching for people who may have been trapped inside. All services are deployed. Today in Kyiv, a pharmaceutical company and… pic.twitter.com/ccfIHnGFNg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Equipos de rescate trabajan en Ucrania tras ataque ruso

Por medio de sus redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, indicó que tras el ataque de este lunes 28 de septiembre comenzó una operación de rescate, además de trabajos para controlar el fuego en las instalaciones de la academia.

“Hoy en Kiev, también fueron atacadas una empresa farmacéutica y estaciones de servicio; en Dnipro, un centro de negocios; y en otras ciudades y regiones, se tomaron como objetivos instalaciones civiles, empresas e infraestructura de comunicaciones”, se pudo leer.

El mandatario confirmó que una persona falleció y ofreció sus condolencias a las familias.

Ucrania adelanta respuesta al ataque de Rusia contra la Academia Nacional de las Ciencias

En su mensaje, el presidente ucraniano adelantó que responderán a Rusia y pidió apoyo a todos los socios de su país, asimismo los invitó a ver las imágenes para que el país gobernador por Vladimir Putin enfrente las consecuencias.

“Y cada uno de los socios de Ucrania debe ver este terror, en estos ataques, que apoyar a Ucrania significa apoyar verdaderamente la vida de las personas. Apoyar el principio de que el terror nunca debe normalizarse, en ningún lugar. Rusia debe rendir cuentas por todo esto y enfrentar consecuencias reales”, puntualizó.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.