Momento exacto del accidente de avión Prime Air en el aeropuerto de Miami|VIDEO

Un avión de carga de Amazon protagonizó un fuerte accidente este domingo 6 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

El momento del accidente del avión quedó registrado en imágenes que muestran la magnitud del siniestro y la columna de humo provocada por el incendio.

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VIDEO: Así ocurrió el accidente en el aeropuerto de Miami

Las imágenes difundidas después del accidente muestran el momento en el que el avión de carga pierde el control durante la maniobra de aterrizaje y termina fuera de la pista.

El accidente provocó la suspensión temporal de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Miami y generó afectaciones para numerosos vuelos.

Durante las horas posteriores, algunas pistas fueron reabiertas de manera parcial mientras continuaban las labores de emergencia.

Por ahora, las causas del accidente no han sido determinadas. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron investigaciones para establecer qué ocurrió durante el aterrizaje.

Amazon lanza un comunicado tras el accidente

Las autoridades confirmaron cinco personas fallecidas y cinco lesionadas. Tres de los sobrevivientes permanecían en condición crítica, mientras que otros dos fueron trasladados para recibir atención médica por heridas de menor gravedad.

Tras el incidente, la compañía lanzó un comunicado en el que aseguran iniciarán las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué sucedió. En este momento, nuestra prioridad absoluta es la seguridad, el bienestar y la atención a todas las personas involucradas”, señala el comunicado.

"We can confirm that an Amazon Air plane operated by 21 Air experienced an incident while attempting to land at Miami International Airport today. This is a fast-moving situation and we're still gathering details. We're working closely with local authorities and officials to… — Amazon News (@amazonnews) September 6, 2026

Amazon confirmó que la aeronave era operada por 21 Air y señaló que trabaja con las autoridades para esclarecer el accidente y atender la situación.

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