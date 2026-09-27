Irán condena con 74 latigazos a cantente Parastoo Ahmadi por difundir concierto sin velo

La cantante iraní Parastoo Ahmadi recibió una condena de 74 latigazos, además de dos años sin realizar actividades artísticas y sin poder salir de Irán, luego de publicar un concierto en línea en el que apareció con Hiyab, el velo islámico.

La sentencia, dictada originalmente el junio pasado, fue confirmada por la Sala 16 del Tribunal de Apelación de la provincia de Qom, después de que la defensa recurriera al fallo; de hecho la misma artista informó mediante sus redes sociales, sobre la resolución definitiva.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

The final verdict for Iranian singer Parastoo Ahmadi who held a concert without the mandatory hijab in Iran was issued today.



According to the verdict, she and eight others involved are sentenced to 74 lashes, a two-year ban on audiovisual activities, and a two-year travel ban. pic.twitter.com/0MafGXCY9m — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) September 25, 2026

¿Por qué Parastoo Ahmadi recibió esa condena?

Cabe recordar que este caso se remonta al 11 de diciembre de 2024, cuando Parastoo Ahmadi difundió en Youtube un concierto grabado en el histórico caravasar de Deir Gachin, en la provincia de Qom.

Durante la presentación, efectuada sin público presencial, la cantante apareció sin velo y acompañada por músicos hombres, una situación que las autoridades iraníes consideraron contrarias a las normas de moral pública de la nación persa, mientras que el video alcanzó millones de reproducciones.

Cabe decir que la resolución también afecta a ocho personas vinculadas con la producción, entre músicos y otros integrantes del equipo, quienes recibieron sanciones relacionadas con el caso.

One minute. That is all it takes to listen to this beautiful voice. One minute to become her voice.



Parastoo Ahmadi, one of Iran's most beloved singers, has reportedly been sentenced to 74 lashes simply for singing. Her musicians and production team face the same punishment. In… pic.twitter.com/vuCXoKMBCO — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) September 27, 2026









¿Qué restricciones impone la sentencia contra Parastoo Ahmadi?

Además de los 74 latigazos, la condena establece durante dos años la prohibición de realizar actividades artísticas y de abandonar Irán. El caso vuelve a poner bajo los reflectores las restricciones que enfrentan las mujeres artistas en Irán, particularmente en materia de vestimenta y presentaciones musicales.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado públicamente este tipo de condenas. El concierto de Ahmadi, que comenzó como una presentación difundida por internet, terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de debate acerca de la libertad artística, derechos de las mujeres y censura en Irán; ¿hasta dónde puede llegar una expresión artística cuando se desafían las normas de un Estado?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.