Adiós ciclosporiasis, hola tifus en EUA: nuevo brote se expande y así se propaga

No tiene mucho que las autoridades de Estados Unidos (EUA) declararon el fin de ciclosporiasis y un nuevo brote ya apareció: Se trata del tifus transmitido por pulgas, que ya se expande en Los Ángeles, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública local.

Las autoridades sanitarias locales están preocupadas porque este es el segundo brote de tifus transmitido por pulgas reportado este año y los casos ya suman 109.

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¿En dónde se transmite el brote de tifus?

El brote se localiza principalmente en el vecindario Wilshire Center de Los Ángeles, por lo que las autoridades ya hicieron un llamado a la población para protegerse.

Pese a que el brote se concentra en un vecindario específico, el riesgo de tifus transmitido por pulgas existe en todo el condado.

Public Health is investigating a localized outbreak of flea-borne typhus in the Wilshire Center neighborhood of the City of Los Angeles, as cases continue to rise across the County. Flea-borne typhus can affect anyone... pic.twitter.com/it5FWEGpH1 — LA Public Health (@lapublichealth) September 22, 2026

¿Qué es la tifus transmitida por pulgas?

El tifus transmitido por pulgas es una infección bacteriana febril aguda causada por la bacteria “Rickettsia typhi”, que se propaga, a través de pulgas infectadas.

Las pulgas que transmiten esta enfermedad se encuentran comúnmente en animales que deambulan libremente, como roedores y zarigüeyas. Las mascotas que pasan tiempo al aire libre pueden introducir plagas en los hogares y exponer sus dueños.

¿Cuáles son los síntomas de la tifus?

Los síntomas del tifus transmitido por pulgas suelen aparecer entre una y dos semanas después de la infección y son:

Fiebre

Dolor de cabeza

Erupción cutánea

Dolores corporales

La enfermedad se trata con antibióticos y se previene con evitar el contacto con animales que puedan portarlas.

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