VIDEO: Ataque en Yemen deja muertos y heridos, mientras humo cubre mercado en Taiz

Una gran columna de humo se elevó sobre la ciudad de Taiz en Yemen, después de que un ataque se registró en las inmediaciones del cruce de Mawiya, donde se encuentra una zona comercial de la ciudad.

El Ministerio de Salud de Yemen, administrado por los hutíes, informó que siete personas murieron y otras 40 resultaron heridas, entre ellas niños, en un ataque perpetrado el domingo contra comercios en un mercado de la provincia de Taiz.

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Intense Saudi airstrikes on Taiz in southwest Yemen, amid ongoing airstrikes targeting Houthi sites in five provinces across Yemen. Houthi media reports seven people killed in a strike on the Taiz market.



It's starting to look like the Saudis finally have some decent intel. pic.twitter.com/Fu7ggD0DvX — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 27, 2026

¿Quién realizó el ataque y cuál era el objetivo?

El gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, afirmó que sus fuerzas atacaron un campamento militar hutí, además de vehículos ubicados en la zona del cruce de Mawiya.

Tres fuentes militares del gobierno yemení, citadas por Reuters, señalaron que combatientes hutíes habían establecido recientemente un campamento cerca del mercado; sin embargo, el objetivo exacto del ataque no ha podido ser confirmado de manera independiente.

Urgent: Saudi warplanes launch a series of air strikes targeting shops in the Yemeni Economic Corporation and residential neighborhoods in the Mawiyah Junction in the Al-Ta’iziyah District, Governorate. Taiz

pic.twitter.com/XZTbms6OJd — بدر اليمن|BDR|🔸 (@Yemennews21) September 27, 2026

Por otra parte, la información difundida por las autoridades hutíes sostiene que fueron atacados comercios del mercado. Una fuente local citada por la agencia estatal Saba, atribuyó el ataque a las fuerzas saudíes, mientras que el gobierno yemení sostuvo que la operación estaba dirigida contra posiciones militares hutíes.

VIDEO: Ataque en Yemen deja 7 muertos y 40 heridos; humo cubre mercado en Taiz

¿Qué pasa en Yemen? Los ataques estaban “aterrorizando a la población civil”, declaró un testigo presencial en un vídeo publicado en las redes sociales, añadiendo que se había alterado el orden público.

This is what the Saudi enemy aircraft did today in my city of Taiz. pic.twitter.com/VQx51UthEP — ابراهيم ناجي Ibrahim Naji (@Ibrahym22Nagi) September 27, 2026

La agencia Reuters verificó la ubicación a partir de los edificios, el trazado de las carreteras y las montañas que se ven en el video, que coincidían con las imágenes satelitales de la zona. La fecha en que se grabó el video fue confirmada por declaraciones oficiales del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita y del Ministerio de Salud controlado por los hutíes, quienes afirmaron que se había producido un ataque cerca del cruce de Mawiya en Taiz.

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