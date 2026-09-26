México se lleva la corona por primera vez en el Mister International 2026

México amaneció con una nueva corona internacional y esta vez llegó desde un escenario bastante distinto al que solemos imaginar cuando hablamos de certámenes de belleza.

Un mexicano logró destacar entre representantes de distintos países y puso el nombre del país en lo más alto de Mister International 2026, en una edición que terminó con una sorpresa para México.

Pero, ¿quién es el joven que consiguió esta corona, de dónde es y cómo llegó hasta la competencia internacional? Aquí en adn noticias te contamos la historia de Andrés Briseño.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quién es Andrés Briseño, ganador de Mister International 2026?

Andrés Briseño Briseño es originario de Mazatlán, Sinaloa, y tiene alrededor de 21-22 años, de acuerdo con distintos reportes publicados tras la competencia, además de su carrera en los certámenes, estudia Derecho y cuenta con experiencia como atleta multidisciplinario.

Su perfil deportivo es bastante amplio, ya que ha practicado disciplinas como beisbol, tiro con arco, basquetbol, futbol americano, natación, tenis y golf.

Antes de llegar al escenario internacional, Briseño obtuvo el título de Mister International México 2026, después de participar en la competencia nacional que le dio el pase para representar al país en Tailandia.

¿Cuándo y dónde ganó Andrés Briseño Mister International 2026?

La final de Mister International 2026 se realizó este sábado 26 de septiembre en el MCC Hall de The Mall Lifestore Bangkapi, en Bangkok, Tailandia.

En esta edición participaron 52 representantes, quienes buscaron quedarse con el título que hasta este año pertenecía al filipino Kirk Bondad, ganador de Mister International 2025.

Al final, Andrés Briseño consiguió la corona para México y se convirtió en el nuevo Mister International; el español Ignacio Monclus Pradal quedó como primer finalista y el representante de Indonesia, Gede Aiswarya Kartika, obtuvo el segundo lugar.

Andrés Briseño hace historia para México

La victoria tiene un detalle que hace todavía más especial la participación del sinaloense: es la primera vez que un representante mexicano gana Mister International.

De acuerdo con los reportes sobre la edición 2026 y el historial disponible del certamen, México no había conseguido anteriormente la corona, por lo que Briseño abrió un nuevo capítulo para el país dentro de esta competencia internacional.

El triunfo también representa el resultado del camino que comenzó en México, donde obtuvo el título que le permitió llegar a Bangkok como representante nacional.

Andrés Briseño no solo se lleva a casa la corona de Mister International 2026, sino que también deja el nombre de México en la historia de este certamen, ahora comienza una nueva etapa para el mazatleco, entre compromisos, viajes y, seguramente, muchas fotos con esa corona que todavía debe sentirse un poquito irreal.

Andres Briseño, representante de México, se acaba de convertir en Mister International 2026, en su edición número 18. Gracias.#MisterInternational2026#MisterInternational pic.twitter.com/Sbtbk1BMxG — Luisandrita (@luisandrita) September 26, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.