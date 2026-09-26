Tres terremotos sacuden la ciudad de Yibin en China| VIDEO

Tres terremotos se registraron la ciudad de Yibin, en el suroeste de China, en un periodo de menos de tres horas de diferencia. El temblor de mayor magnitud alcanzó los 4.5, de acuerdo con registros del Centro de Redes Sismológicas de China.

El primer sismo sucedió a las 05:01 de este sábado 26 de septiembre de 2026 y a una profundidad de apenas 5 kilómetros; siete minutos más tarde, es decir a las 05:08, se registró el segundo temblor con una magnitud de 3.4 y a una profundidad de 6 kilómetros.

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Three earthquakes hit Gaoxian County in China's Yibin Saturday, with the strongest of them measuring 4.5 in magnitude. No casualties were reported. pic.twitter.com/Knxw0wsIka — China Xinhua News (@XHNews) September 26, 2026

VIDEO: Sismos sacuden a la provincia de Sichuan en el suroeste de China

Unas do horas mas tarde, a las 07:57 horas, un tercer terremoto de magnitud 4.4 volvió a sacudir el condado de Gaoxian, en le provincia de Sichuan, cuyo epicentro se ubicó prácticamente en la misma zona pero con una profundidad de 5 kilómetros.

Cabe señalar que la poca profundidad de los súbitos movimientos de la tierra hizo que los habitantes de las localidades cercanas los percibieran con una gran claridad. Autoridades locales señalaron que el movimiento tuvo una duración perceptible y que seguían con las labores de revisión.

⚠️Concerning the three M 5+ earthquakes we had late in the day: the big M 6.6 in the Loyalty Islands at 21:23, the M 5.1 Loyalty aftershock at 22:08, and the earlier M 5.0 in China: Both Moon and her Antipode were brought in for questioning, but celestial authorities found no… pic.twitter.com/Zvng5M34Lo — Richard Cordaro (@rrichcord) September 26, 2026

¿Hay víctimas o daños por los terremotos en China?

Hasta el momento del cierre de esta nota y conforma a los reportes disponibles, no se habían registrado personas muertas ni heridas por los terremotos de hoy en China. Las autoridades de Gaoxian y del vecino condado de Gongxian mantenían las inspecciones para detectar posibles afectaciones en viviendas e infraestructura.

La sucesión de movimientos vuelve a colocar a Sichuan bajo atención, una región de China con una importante actividad sísmica; ¿por qué pueden producirse varios terremotos en una misma zona en cuestión de horas?

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