Un fuerte sismo de magnitud 6.6 se registró este viernes 25 de septiembre en las inmediaciones de Nueva Caledonia, de acuerdo con los reportes sísmico preliminar
El movimiento ocurrió a unos 80 kilómetros al este-noreste de Tadine, por lo que el evento ya es seguido por los sistemas de monitoreo sísmico.
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Al tratarse de un reporte preliminar, los datos pueden presentar ajustes conforme avance el análisis de las estaciones sísmicas.
Hasta el momento, las autoridades y organismos especializados continúan recopilando información para determinar con mayor precisión las características del movimiento y sus posibles efectos.
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