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Sismo de magnitud 6.6 sacude hoy 25 de septiembre a Nueva Caledonia

El movimiento se registró cerca de Tadine y fue reportado con una magnitud preliminar de 6.6; esto es lo que se sabe hasta ahora.

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1 minuto lectura
Escrito por: Berenice Aguilar

Un fuerte sismo de magnitud 6.6 se registró este viernes 25 de septiembre en las inmediaciones de Nueva Caledonia, de acuerdo con los reportes sísmico preliminar

El movimiento ocurrió a unos 80 kilómetros al este-noreste de Tadine, por lo que el evento ya es seguido por los sistemas de monitoreo sísmico.

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Al tratarse de un reporte preliminar, los datos pueden presentar ajustes conforme avance el análisis de las estaciones sísmicas.

Hasta el momento, las autoridades y organismos especializados continúan recopilando información para determinar con mayor precisión las características del movimiento y sus posibles efectos.

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