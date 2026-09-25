Un fuerte sismo de magnitud 6.6 se registró este viernes 25 de septiembre en las inmediaciones de Nueva Caledonia, de acuerdo con los reportes sísmico preliminar

El movimiento ocurrió a unos 80 kilómetros al este-noreste de Tadine, por lo que el evento ya es seguido por los sistemas de monitoreo sísmico.

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Notable quake, preliminary info: M 7.0 - 68 km ENE of Tadine, New Caledonia https://t.co/SKgUMVCKgx — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 25, 2026

Al tratarse de un reporte preliminar, los datos pueden presentar ajustes conforme avance el análisis de las estaciones sísmicas.

Hasta el momento, las autoridades y organismos especializados continúan recopilando información para determinar con mayor precisión las características del movimiento y sus posibles efectos.

🔻 El Servicio Geológico de EE.UU. ajustó a 6.6 la magnitud del sismo registrado cerca de Tadine, en Nueva Caledonia — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 25, 2026

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