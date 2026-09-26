Inundaciones en Bangkok alcanzan niveles de desastre tras más de 24 horas de lluvia continua

Los 50 distritos de Bangkok, la capital de Tailandia, fueron declarados como zonas de desastre debido a las fuertes lluvias y las inundaciones; algunos de los residentes de la capital tailandesa se desplazan por las calles en barco mientras las inundaciones alcanzan niveles de desastre.

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Bangkok Declares All 50 Districts Disaster Zones After Record Rainfall



Bangkok Governor Chadchart Sittipunt has declared all 50 districts disaster-affected areas after nearly 48 hours of continuous rain caused widespread flooding and traffic disruption.



Around 30 million cubic… pic.twitter.com/t7RWmxvOxn — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) September 26, 2026









“Me quedé impactada”: Bangkok declara zona de desastre por inundaciones

La ciudad de Bangkok ha experimentado al menos tres días de lluvias, pero en la pasada jornada, les llovió durante más de 24 horas continuas, superando los 150 milímetros en algunas zonas, y lo peor es que la agencia meteorológica pronostica tormentas eléctricas y lluvias fuertes a muy fuertes durante todo el fin de semana.

Chadchart Sittipunt, gobernador de Bangkok declaró el sábado a la capital de Tailandia como zona afectada por desastres después de que los residentes se despertaran con inundaciones generalizadas, algunas carreteras anegadas y más lluvias pronosticadas para el fin de semana.

Bangkok Flooding Expected to Ease by Monday as Governor Admits Warning Delays



Bangkok Governor Chadchart Sittipunt said flooding should begin easing by Monday if no additional rain falls, although accumulated water could take about three days to drain fully. He acknowledged… pic.twitter.com/H1yNCKP7RD — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) September 26, 2026

“Yo también me quedé impactada, y la verdad es que esta situación me da bastante miedo. Al igual que mi amiga, yo tampoco había comprado provisiones. Mi madre me mandó un mensaje para recordarme que preparara las cosas, pero ahora mismo solo me falta la comida. Todo lo demás ya lo tengo preparado”: Nichapat Klangprapan.

Las inundaciones en zonas comerciales y residenciales, especialmente en las cercanas a los canales de la ciudad, alcanzaron niveles que iban desde los tobillos y hasta las rodillas. Los residentes acudieron rápidamente a las tiendas de conveniencia para abastecerse de alimentos, mientras que algunos conductores subieron sus vehículos a los puentes para escapar de la crecida del agua.

El gobernador Sittipunt, afirmó que la situación representa un riesgo para la vida de las personas, además de daños a la propiedad pública y privada; de hecho, el gobierno emitió una alerta de emergencia instando a los residentes que viven cerca de los canales a trasladar sus pertenencias a zonas más elevadas.

Residentes de Bangkok se desplazan por las calles en lanchas mientras inundaciones alcanzan niveles de desastre

Un vídeo grabado por un testigo presencial mostró a los residentes desplazándose en lanchas por las calles inundadas, después de que el gobernador de Bangkok declarara la capital zona afectada por desastre.

La agencia Reuters verificó la ubicación del video con elementos que coincidían con imágenes satelitales y de archivo de la zona. La ubicación y la fecha de grabación también se verificaron mediante los metadatos del archivo de video original.

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