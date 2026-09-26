Turista mexicano muere en Machu Picchu; estaba sacando fotografías

Álvaro Sánchez Pérez, turista mexicano de 66 años, murió mientras sacaba fotografías en Machu Picchu, una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, el viernes 25 de septiembre.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Cultura de Perú después del accidente ocurrido en una plataforma de la Ruta 02, sector Andenes (parte alta) de la ciudad inca, aproximadamente a las 9:25 de la mañana.

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¿Qué le pasó al turista mexicano en Machu Picchu?

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, Álvaro Sánchez, sufrió una descompensación mientras realizaba fotografías, por lo que el personal del Parque Arqueológico Nacional brindó asistencia, sin embargo, tanto el servicio de salud como la Policía constataron que ya no contaba con signos vitales.

“La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados del visitante”, señaló el Ministerio de Perú.

Otros accidentes en Machu Picchu

Aunque los accidentes en Machu Picchu no son recurrentes, sí se han presentado varios, uno de los más recientes ocurrió en junio de 2025, cuando un español hacía una caminata cerca del parque arqueológico de Ollantaytambo, uno de los principales atractivos turísticos del Valle Sagrado de los Incas.

El turista español habría perdido el equilibrio y caído en su ascenso al cerro Pinkulluna.

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